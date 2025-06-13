Прощай, школа! Выпускные вечера проходят в Беларуси

13 июня в Беларуси один из самых трогательных и значимых праздников для одиннадцатиклассников - выпускные вечера 2025 года. В этом году из белорусских школ и гимназий выпустятся 56,6 тыс. человек.

Учебные занятия у ребят завершились 24 мая, после чего они сдали два централизованных экзамена и одно централизованное тестирование. За долгие годы учебы мальчишки и девчонки шли к своим целям - кто-то к золотой медали, кто-то к новым вершинам, а теперь все вместе готовятся отпраздновать этот важный этап жизни.

Они не искали легких путей. Вместо этого решали сложнейшие задачи, защищали научные проекты, писали музыку, завоевывали медали и вдохновляли сверстников своим примером все 11 лет. Школьные годы - это не только уроки и домашние задания, но и важные открытия, которые определяют будущее. Поэтому сегодня в календаре у выпускников то, что бывает раз в жизни.

Алеся Винниченко, выпускница средней школы № 206 г. Минска:

"Выпускной у меня вызывает просто бурю эмоций. На самом деле и грустно, с одной стороны, потому что прощаешься с одноклассниками, которые уже за столько лет стали родными".

"Восторг! Это первый шаг в совсем другую жизнь, и он будет проходить сегодня вечером весело. Положительные эмоции и гордость. Мы получим аттестат, мы получим золотую медаль", - поделилась эмоциями выпускница.

Выпускные вечера 2025, медалисты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcda9d30-53fd-4682-8a92-79ef7d4ef945/conversions/f73cffba-c54e-4950-ad84-6e08d43e5baa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcda9d30-53fd-4682-8a92-79ef7d4ef945/conversions/f73cffba-c54e-4950-ad84-6e08d43e5baa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcda9d30-53fd-4682-8a92-79ef7d4ef945/conversions/f73cffba-c54e-4950-ad84-6e08d43e5baa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcda9d30-53fd-4682-8a92-79ef7d4ef945/conversions/f73cffba-c54e-4950-ad84-6e08d43e5baa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Подготовка к выпускному - это не только выбор нарядов и планирование вечера, но и долгие часы учебы, репетиций и волнений. За плечами Даниила Корсака победы в городских, республиканских конкурсах инновационных разработок и международных конференциях. Парень - кандидат в мастера спорта по трем вида спорта, а еще секретарь Минского молодежного совета. За мастерство результативно все совмещать получил награду на торжественной церемонии в Национальной библиотеке Беларуси.

Даниил Корсак, выпускник гимназии № 36 г. Минска:

"Свою жизнь я планирую связать с программированием, потому что я еще с детства хотел внести свой вклад в эту сферу. Работать и учиться, развиваться. Я собираюсь оставаться в Беларуси, потому что я люблю свою страну и все-таки хочу развивать свою страну в направлении IT, чтобы Беларусь вошла в топ мировых IT-гигантов".

Лучших выпускников учреждений образования Октябрьского района Минска 13 июня чествовали во Дворце культуры железнодорожников. 72 человека получили заветные награды за свои достижения в учебе.

Диана Рекуть, выпускница гимназии № 35 г. Минска:

"Наверное, сыграло роль то, какие люди меня окружали, потому что это была моя мама - это самый лучший стержень из всех, который у меня был. Мне хочется равняться, хочется быть таким же человеком, как она. Вторым человеком была моя бабушка, то есть это первый и самый мудрый мой учитель. Наверное, самая важная дисциплина - желание. Если вы не хотите, вы ничего никогда не сможете добиться".

Многие выпускники делятся, что стремились к золотой медали, вкладывая максимум усилий в учебу и внеклассные мероприятия. Для них это не просто награда, а символ упорства и целеустремленности. И результат стараний не заставил себя долго ждать: две заветные "сотки" по ЦЭ уже гарантировали поступление в вуз мечты.

Елизавета Кальвинковская, выпускница гимназии № 27 г. Минска:

"Я хочу стать инженером. Скорее даже инженером, чем программистом. И заниматься разрабатыванием новых механик. Очень перспективно в наше время".

Выпускные вечера 2025, медали news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7af776f8-d679-4a3f-8634-3e0932d996f4/conversions/c13d5cad-cfed-44ce-bd91-d8c579a6560a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7af776f8-d679-4a3f-8634-3e0932d996f4/conversions/c13d5cad-cfed-44ce-bd91-d8c579a6560a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7af776f8-d679-4a3f-8634-3e0932d996f4/conversions/c13d5cad-cfed-44ce-bd91-d8c579a6560a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7af776f8-d679-4a3f-8634-3e0932d996f4/conversions/c13d5cad-cfed-44ce-bd91-d8c579a6560a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Выпускные вечера проходят с соблюдением всех традиций и с учетом современных тенденций. Вечер начинается с торжественной части, на которой звучат поздравительные и напутственные слова, а затем инициатива перейдет к виновникам торжества - состоится культурная программа.

Станислав и Яна Шалькевич, выпускники СШ № 111 г. Минска:

"У нас такой симбиоз. Мы здоровая конкуренция, поскольку мы учимся вместе. Нам помогает то, что мы вместе. Кроме того, что помогает по некоторых предметам учиться лучше, стимулирует нас превосходить себя".

Друг на друга равняемся, друг от друга отталкиваемся, чтобы не отстать, не быть хуже".

Светлана Протасевич, директор СШ № 111 г. Минска:

"Отпускать нетрудно, потому что видно, что школа для них уже тесновата. И поэтому хочется большего простора для этих детей, потому что действительно уже дети выросли".

Выпускной в Суворовском училище

Выпускной в Суворовском училище news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4078e8e-2c5c-46f9-8fc5-cf77f60efe2b/conversions/d9357a73-868c-4ce1-a14d-2af7f979da44-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4078e8e-2c5c-46f9-8fc5-cf77f60efe2b/conversions/d9357a73-868c-4ce1-a14d-2af7f979da44-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4078e8e-2c5c-46f9-8fc5-cf77f60efe2b/conversions/d9357a73-868c-4ce1-a14d-2af7f979da44-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4078e8e-2c5c-46f9-8fc5-cf77f60efe2b/conversions/d9357a73-868c-4ce1-a14d-2af7f979da44-xl-___webp_1920.webp 1920w

Утонченный раут чести мундира и военной выправки проходит во всех кадетских училищах страны. Учеба в таком заведении будущим офицерам запомнится в первую очередь кадетским единством, а сам праздник - трогательным прощальным вальсом.

Ребята из Брестского областного кадетского училища признаются: для них сегодня открыты двери элитных высших учебных заведений системы обеспечения национальной безопасности. К слову, их со значимым событием поздравил председатель Белтелерадиокомпании.