"Простой человек в фокусе политики" - Сыранков рассказал, почему Лукашенко стал помехой для Запада
Запад видит в Президенте Беларуси Александре Лукашенко серьезное препятствие для реализации своих планов. Об этом говорил первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков в "Актуальном интервью", подчеркнув, что неприязнь вызвана именно социально ориентированной политикой белорусского лидера.
"Они понимают роль личности в истории. Именно благодаря социально ориентированной, по сути, где-то даже социалистической политике нашего главы государства, нашего народного Президента Александра Григорьевича Лукашенко. И здесь, конечно же, Батька является для наших врагов неким камнем преткновения или, можно сказать, даже костью в горле, простите за грубость, по воплощению этих всех их планов в пыль", - отметил политик.
Потому что именно личность Президента сегодня консолидирует белорусское общество. И мы это видим в рамках деятельности в штабе патриотических сил.
По его словам, после событий 2020 года в Беларуси не только было очищено протестное поле, но и укреплена патриотическая платформа. "И мы сегодня работаем над тем, чтобы формировать собственных лидеров общественных мнений, для того, чтобы разъяснять как рядовым белорусам, людям, которые далеки от политики, те вызовы и угрозы, которые сегодня стоят на повестке дня в целом", - подчеркнул первый секретарь ЦК КПБ.
Он напомнил, что Беларусь сохранила лучшее из советского наследия, адаптировав его к современным реалиям: "Президент неоднократно подчеркивал, что мы прочно стоим на советском фундаменте, мы сохранили и взяли от нашего советского прошлого все самое лучшее, модернизировали его, и сейчас все это работает на благо белорусской экономики, на улучшение качества жизни людей. Но самое страшное, что их сейчас раздражает в нашей общественно-политической системе, что простой человек, человек труда в фокусе политики нашего национального лидера. Именно люди, которые своим каждодневным, кропотливым трудом не просто закладывают фундамент будущего Беларуси, но и создают сегодня тот самый продукт по улучшению качества жизни белорусов".
"Это создание общества равных возможностей для всех, а не для избранных. И такая забота о простом человеке, естественно, вступает в некий диссонанс с тем, что происходит сегодня в так называемых европейских райских джунглях", - заключил Сергей Сыранков.