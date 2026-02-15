"Простой человек в фокусе политики" - Сыранков рассказал, почему Лукашенко стал помехой для Запада news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a32200a1-c89a-4c0e-bece-161c65081ce8/conversions/93343327-a0dc-464d-aa93-47a1dbd8c1f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a32200a1-c89a-4c0e-bece-161c65081ce8/conversions/93343327-a0dc-464d-aa93-47a1dbd8c1f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a32200a1-c89a-4c0e-bece-161c65081ce8/conversions/93343327-a0dc-464d-aa93-47a1dbd8c1f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a32200a1-c89a-4c0e-bece-161c65081ce8/conversions/93343327-a0dc-464d-aa93-47a1dbd8c1f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Запад видит в Президенте Беларуси Александре Лукашенко серьезное препятствие для реализации своих планов. Об этом говорил первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков в "Актуальном интервью", подчеркнув, что неприязнь вызвана именно социально ориентированной политикой белорусского лидера.

"Они понимают роль личности в истории. Именно благодаря социально ориентированной, по сути, где-то даже социалистической политике нашего главы государства, нашего народного Президента Александра Григорьевича Лукашенко. И здесь, конечно же, Батька является для наших врагов неким камнем преткновения или, можно сказать, даже костью в горле, простите за грубость, по воплощению этих всех их планов в пыль", - отметил политик.

Потому что именно личность Президента сегодня консолидирует белорусское общество. И мы это видим в рамках деятельности в штабе патриотических сил. Сергей Сыранков

По его словам, после событий 2020 года в Беларуси не только было очищено протестное поле, но и укреплена патриотическая платформа. "И мы сегодня работаем над тем, чтобы формировать собственных лидеров общественных мнений, для того, чтобы разъяснять как рядовым белорусам, людям, которые далеки от политики, те вызовы и угрозы, которые сегодня стоят на повестке дня в целом", - подчеркнул первый секретарь ЦК КПБ.

Он напомнил, что Беларусь сохранила лучшее из советского наследия, адаптировав его к современным реалиям: "Президент неоднократно подчеркивал, что мы прочно стоим на советском фундаменте, мы сохранили и взяли от нашего советского прошлого все самое лучшее, модернизировали его, и сейчас все это работает на благо белорусской экономики, на улучшение качества жизни людей. Но самое страшное, что их сейчас раздражает в нашей общественно-политической системе, что простой человек, человек труда в фокусе политики нашего национального лидера. Именно люди, которые своим каждодневным, кропотливым трудом не просто закладывают фундамент будущего Беларуси, но и создают сегодня тот самый продукт по улучшению качества жизни белорусов".