Противодействие современным угрозам - Вольфович провел в Москве встречи с зарубежными коллегами

В Москве продолжает работу первый международный форум по безопасности. Он собрал делегации более чем из 100 стран.

Многие заинтересованы в опыте, который есть у Беларуси в противодействии современным вызовам и угрозам. Об этом говорит большое количество двухсторонних встреч, которые сегодня провел глава белорусской делегации.

Александр Вольфович обсудил международную обстановку с представителями Мьянмы, Монголии, Пакистана и Анголы.

"Их (представителей Мьянмы - прим. ред.) очень интересуют вопросы, связанные с теми наработками, которые есть в Беларуси по противодействию современным вызовам и угрозам, прежде всего терроризму, борьбе с наркотрафиком, борьбе с нелегальной миграцией, торговлей оружием", - уточнил госсекретарь.

По его словам, эти же темы волнуют и представителей других государств. "Обсуждали совместные проекты, вопросы военно-технического сотрудничества, вопросы в военной сфере. Поэтому такой диалог состоялся практически примерно в одинаковом ключе, в одинаковом направлении со всеми делегациями", - сообщил Александр Вольфович.

27.05.2026 17:52

27 мая участники форума обсудили и международное сотрудничество в сфере евразийской безопасности. Мир находится в военно-политической турбулентности. Конфликт на Ближнем Востоке, Украине, небывалая милитаризация стран Европы, провокации на западных и южных границах Союзного государства. И Хартия многообразия и многополярности, инициатором которой выступила Беларусь, сегодня актуальна как никогда. Чтобы сохранять мир, нужно уметь слушать и уважать друг друга.

Николай Бордюжа, председатель координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума:

"Сегодня очень много разнополярных процессов, которые происходят в мире. Сегодня нет никакой системы отношений. Мы практически сломали все. Мы сломали стратегическую стабильность, мы сломали фактически те дипломатические наработки, которые были до этого. Мы сломали вопросы, связанные с диалогом между государствами. Или санкции, или умолчание, или просто неприятие тех или иных стран. Т. е. мы находимся в круглом сумасшествии, весь мир. И поэтому сегодня и эксперты, и специалисты государственной службы обсуждают, как в этой ситуации выживать нам, я имею в виду и России, и Беларуси, и нашим партнерам, что нам надо делать, чтобы нас не захлестнула эта волна нестабильности".