Протоиерей: Цель врага - убить в человеке человечность, расчеловечить

В Украине происходит бесчинство в отношении Православной церкви, в отношении веры. Но это борьба не только против православия, а против человечности. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился настоятель Ракитянского Свято-Никольского храма протоиерей Николай Германский.

"Дьявол руками, не хотелось бы вешать ярлыки, англосаксов, которые исправно служат духу сатанизма, руками некоторых наших собратьев в прошлом (которые, может быть, и не были нашими собратьями) сейчас бьются против России. Они бьются против Бога на самом деле. Там в большинстве своем язычники. Цель врага - убить в человеке человечность, расчеловечить.

Сначала расхристианизировать, естественно, убить веру во Христа, а потом расчеловечить, - считает он. - Уже легче, когда веры во Христа не будет".

Протоиерей Николай Германский:

"Те, кто верил, те и верят, а кто не верил, те во зле еще больше утвердились. Как в Евангелии написано: "И бесы веруют и трепещут, потому что знают, что Бог есть, но они застыли во зле и могут творить только зло и не могут творить добра. Они ненавидят добро. Их сущность изменилась навсегда. Мы можем только молиться за всех".