Протоиерей: Цель врага - убить в человеке человечность, расчеловечить
В Украине происходит бесчинство в отношении Православной церкви, в отношении веры. Но это борьба не только против православия, а против человечности. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился настоятель Ракитянского Свято-Никольского храма протоиерей Николай Германский.
"Дьявол руками, не хотелось бы вешать ярлыки, англосаксов, которые исправно служат духу сатанизма, руками некоторых наших собратьев в прошлом (которые, может быть, и не были нашими собратьями) сейчас бьются против России. Они бьются против Бога на самом деле. Там в большинстве своем язычники. Цель врага - убить в человеке человечность, расчеловечить.
Война и мир | Что даёт вера человеку? Протоиерей Николай о войне, любви к врагам и Святой Руси
Что такое вера для современного человека? Протоиерей Николай Германский объясняет на примере евангельской истории о двух разбойниках на Голгофе: вера разделяет человечество, дает смысл жизни и надежду на вечность. Почему война приближает одних к Богу, а других отдаляет? Как относиться к врагам и можно ли "задушить их в объятиях любви"? Отец Николай делится мыслями о Святой Руси, братских народах и о том, почему Россия остается последним оплотом живой веры. Особое внимание - общению с бойцами на фронте: здесь другие законы, другая подготовка к причастию и другая глубина божественного присутствия.
Сначала расхристианизировать, естественно, убить веру во Христа, а потом расчеловечить, - считает он. - Уже легче, когда веры во Христа не будет".
Протоиерей Николай Германский:
"Те, кто верил, те и верят, а кто не верил, те во зле еще больше утвердились. Как в Евангелии написано: "И бесы веруют и трепещут, потому что знают, что Бог есть, но они застыли во зле и могут творить только зло и не могут творить добра. Они ненавидят добро. Их сущность изменилась навсегда. Мы можем только молиться за всех".
"Христос сказал: "Любите врагов ваших, не только ближних, но и врагов ваших, и благословляйте ненавидящих вас". Но это, оговариваюсь сразу, не значит: "Берите наше все, делайте с нами, что хотите". Нет! Мы любим вас, потому что знаем, что и в вас заложены образ и подобие Божие, но мы будем выбивать из вас эту дурь и делать это с любовью, по возможности. Выбивать эту дурь, но с любовью", - пояснил настоятель Ракитянского Свято-Никольского храма. - Задушим их в объятиях любви. Душить без зла, только без зла. Со злом, конечно, тоже определенный толк есть, но лучше с любовью это делать, до тех пор, пока не одумаются, не осознают и не остановятся".