Проверка боеготовности: 38-я десантно-штурмовая бригада совершила марш-бросок на 5 км
На фоне нарастающих внешних вызовов и угроз в Беларуси продолжается проверка Вооруженных сил. 38-я десантно-штурмовая бригада 15 февраля совершила марш-бросок на 5 км.
Сегодня в рамках проверки боеготовности 38-я десантно-штурмовая бригада в Бресте совершает марш-бросок в 5 км.
Журналисты решили проверить, насколько это просто. Их экипировали точно так же, как и солдат: в качестве дополнительной нагрузки автомат, 4 магазина и противогаз. И, конечно же, микрофон - как главное оружие.
Сергей Куприк, советник государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
"На сегодняшний день личный состав выполнил ряд нормативов и тактических задач. Бойцы приступили к проведению контрольных занятий по огневой и физической подготовке. Вчера на отлично сдали упражнения по физической подготовке на подтягивания. Сдавали подтягивания в боевых условиях, на свежем воздухе - но по-другому у десантников и не должно быть. Проверяемые части однозначно готовы к выполнению поставленных задач".
В ближайшие дни проверка боеготовности продолжится. Военнослужащие приступят к выполнению контрольных стрельб из гранатометов РПГ-7 и АГС-17, а также из других видов штатного вооружения.
"Бежать 5 км при температуре минус 8 градусов с полной экипировкой - непростое дело", - прочувствовала на себе корреспондент "Первого информационного" Ксения Лебедева.
У ребят заметили оранжевые веревки. Оказалось, солдаты используют их, чтобы помогать друг другу во время бега, чтобы уложиться в норматив.
