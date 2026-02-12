Проверка боеготовности: дежурное подразделение десантной бригады усилило оборону границы

Марш сегодня совершила и Витебская десантная бригада, прибыв в район сосредоточения. На одном из участков произошел прорыв. Задача - удержать позиции. Проверка проводилась с учетом реальных боевых действий и опыта СВО.

В Беларуси продолжается проверка боеготовности по поручению главы государства

Несколькими днями ранее проверка боеготовности началась для Витебской десантной бригады. Дежурное подразделение совершило марш своим ходом в Гомельскую область (это более 300 км в район сосредоточения). Они усилили госграницу, по замыслу проверки, на участке их введения произошел прорыв.

Налетами проверяют нерушимость узлов обороны - участков местности, от удержания которых зависит устойчивость всей оборонительной позиции. До этого дежурное подразделение 103-й десантной бригады из состава сил немедленного реагирования также подвергалось нападению, в том числе и на марше. Атака дронами - главная проблема для колонны.

Командир роты 103-й отдельной воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси

Командир роты 103-й отдельной воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"В ходе осуществления марша выставляются охранение и назначаются стрелки-зенитчики, которые в случае появления БПЛА сосредоточенным огнем предпринимают все меры по уничтожению систем. Эти эпизоды связаны с реальными боевыми действиями. Оценивая опыт СВО, мы акцентируем внимание на ударных БПЛА, а именно противодействию. Если брать оборону в целом, это оборудование инженерных заграждений, которые позволяет предупредить и не дать возможности нанести удар по своим целям".

Подобные эпизоды не выдуманы. Тактика прорыва взята из опыта реальных боевых действий. При таких испытаниях проверяется каждый шаг военных. Насколько быстро разведка обнаружит диверсантов, как оперативно уничтожат условного противника или отбросят незаконные военные формирования назад. Какие возможны потери при таком сценарии, насколько эффективны оказались оборонительные позиции и многое другое.

Михаил Алексеев, сотрудник государственного секретариата Совета безопасности Беларуси

Михаил Алексеев, сотрудник государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

"Учитывая опыт СВО, замыслом проверки предусматривалось практически постоянное воздействие на подразделения как в ходе марша, так в ходе сосредоточения. При этом воздействие осуществлялось как наземным противником - ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) либо ССО (силы специальных операций), так и нанесением ударов с воздуха с помощью БПЛА. Подразделение все задачи выполнило. Оценка будет дана после проведения всех мероприятий".

Масштабная проверка Вооруженных сил по поручению главы государства началась 16 января. Ее ход держит на личном контроле Главнокомандующий. Первостепенная цель испытаний - получить объективную картину, поэтому проводимые мероприятия носят внезапный характер.