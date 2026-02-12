Проверка боеготовности: По легенде, укрепрайон атакуют диверсанты

Мир и безопасность сейчас - главная ценность. И Беларусь сохраняет этот золотой актив. Внезапная проверка в Вооруженных силах, проводимая по поручению Президента, продолжается. Данный этап отмечен комплексностью и широтой выполнения поставленных задач. Александр Лукашенко держит на личном контроле ее ход. Первоочередная цель такой проверки - увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер. Сейчас проверка охватила сразу несколько подразделений Западного и Северо-Западного оперативных командований, воинских частей и соединений сил спецопераций.

В укрепрайон на Сморгонском направлении прибыла марш-броском колонна механизированной бригады. Сейчас, по легенде, этот укрепрайон атакуют диверсанты. Задача бойцов, которые заняли укрепрайон, - отразить нападение.

Бойцы заняли укрепрайон и приступили к обороне

Еще накануне военнослужащие совершили многокилометровый марш с полигона в Борисовском районе, где у подразделения проходили занятия. После 200-километрового броска рота быстрого реагирования прибыла в назначенный район.

Назар Цынкевич, наводчик БТР-80 мотострелковой роты 120-й механизированной бригады ВС Беларуси:

"Марш был довольно-таки долгий из-за погодных условий, потому что снег, гололед, во-первых. БТРы, конечно же, могут съехать. Из-за этого особо не прибавляли газ, держались в одном темпе. Марш прошел успешно, как и всегда. Все знали свою задачу, слушали приказы командира и выполняли их точно и в срок".

Бойцы заняли укрепрайон на Сморгонском направлении и приступили к оборонительным действиям. Ночью на роту было совершенно нападение диверсионной группы.

Даниил Быков, командир мотострелковой роты 120-й механизированной бригады ВС Беларуси:

"Когда разместили все машины и личный состав, организовали посменное охранение. На нас были организованы нападения противника малыми диверсионно-разведывательными группами, также своевременно отражали атаки. Противник активно использует беспилотные летательные аппараты, оснащен приборами ночного наблюдения".

После неудачных попыток прорвать оборону ночью условный противник продолжил атаки утром. Поэтому противодействие незаконному бандформированию приходилось оказывать на протяжении всего дня.

Несмотря на несколько попыток атаковать позиции укрепрайона с воздуха беспилотниками, ни одна из них не прошла. Во-первых, на вооружении бойцов 120-й бригады имеется ружье радиоэлектронной борьбы, во-вторых, вся техника защищена специальными приотворенными сетками. Еще после нескольких неудачных попыток захватить укрепрайон незаконное бандформирование отступило.

Сотрудник государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Александр Степанюк рассказал, что, по легенде, противник предпринял попытки прорыва силами численностью до незаконного вооруженного формирования. "Несмотря на то что были у них различные виды вооружения, рота справилась уверенно и не допустила прорыва на данном направлении", - отметил он.

Оборона укрепрайона

Проверка боевой готовности продолжается. Подразделения механизированного батальона заняли укрепрайон и отработали задачи по его подготовке к обороне в условиях, максимально приближенных к боевым.

После марша механизированных колонн в район назначения подразделения развернулись на оборонительных рубежах. Военнослужащие выполнили инженерное оборудование позиций, организовали систему огня и наладили взаимодействие между расчетами и экипажами.

Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

"Созданная система инженерных заграждений показала свою достаточную эффективность. Противник на подступах был замечен, сработали сигнальные мины, соответственно подразделение отразило атаку ДРГ".

Укрепрайон построен по принципу круговой обороны. Огневые точки размещены с учетом особенностей рельефа, что позволяет контролировать подступы и эффективно сдерживать условного противника.

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:

"Прибыли в район, организовали быт и маскировку техники. Отражаем атаки противника и ночью, и днем. Настрой боевой".

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:

"Надо сражаться с противником. Ты ведешь огонь. Это яркие эмоции".

Особое внимание уделено отражению нападения диверсионно-разведывательных групп и противодействию беспилотной авиации.