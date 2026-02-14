Проверка боеготовности ВС Беларуси - это еще один фактор сдерживания агрессии Запада - эксперт

Проверка идет не просто так, а потому что не все так легко и гладко вокруг границ Беларуси - таким мнением поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

"Буквально в 18 км от нашей государственной границы уже слышен лязг танков бундесвера - развертывается 45-я танковая бригада, которая развернется к 2027 году. Буквально 5 операций проводятся в мирное время Североатлантическим альянсом вдоль наших границ и нашего ближайшего союзника - Российской Федерации. Растет напряженность в Балтийском регионе и в Калининградской области. Все это говорит о том, что сегодня вблизи наших рубежей вообще неспокойно", - перечислил он тревожные факты.

Андрей Богодель:

"Я не говорю про то, что делают поляки, как нам перекрывают границы, каким образом препоны всякие ставят. Сейчас идут крупномасштабные учения в Германии, которые называются Stedfords Dark 2026 ("Устойчивое копье"). А его основная задача - новые союзнические силы быстрого реагирования сосредоточить в определенном районе. Пока это 10 тыс. Но на всякий случай в степенях готовности через два месяца, например, их количество должно удвоиться или утроиться. А вообще планируется, что за полгода эти силы быстрого реагирования при необходимости, я не скажу, что это сейчас случится, но, например, к 2027 году, может такое произойти, это будет увеличено до 800 тыс. человек. Потом начинаются учения, которые будут называться "Квадрига-2026", где будет отрабатываться военный шенген. То есть переброска непосредственно этих сил быстрого реагирования на границу именно с Республикой Беларусь. Как мы должны реагировать на это на все?"