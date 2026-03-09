3.72 BYN
Проверку боеготовности проходят подразделения 15-й зенитной ракетной бригады
В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии по поручению главы государства. Вечером 9 марта сирены звучали в подразделениях 15-й зенитно-ракетной бригады. Подразделения бригады получили задачу выдвинуться в позиционные районы.
Проверка боеготовности
15-я зенитная ракетная бригада обеспечивает безопасность воздушных границ. Подразделения оснащены системами С-300 и передовыми комплексами "Тор-М2".
Ночью эта и другая военная и специальная техника выдвинулась в позиционные районы, где заступит на боевое дежурство.
С-300 - семейство зенитно-ракетных комплексов, способных поражать различные цели на высотах от 10 м до практического потолка их боевого применения и на дальностях от нескольких километров до 200 км. Комплекс предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.
В колонне также средства защиты от беспилотников и воздушного нападения. Сегодня эти системы защиты жизненно необходимы на марше. Каждый из элементов тщательно проверяют представители Совбеза.
10 марта проверка для подразделений продолжится.