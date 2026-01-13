Прозоров: Латиноамериканцы едут в Украину, чтобы получить боевой опыт применения дронов

колумбийские наемники news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61932423-432c-4d3b-9968-aa8f848aed0c/conversions/c93ec005-1811-4b46-a699-a9faea63519f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61932423-432c-4d3b-9968-aa8f848aed0c/conversions/c93ec005-1811-4b46-a699-a9faea63519f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61932423-432c-4d3b-9968-aa8f848aed0c/conversions/c93ec005-1811-4b46-a699-a9faea63519f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61932423-432c-4d3b-9968-aa8f848aed0c/conversions/c93ec005-1811-4b46-a699-a9faea63519f-xl-___webp_1920.webp 1920w

О судьбе колумбийских наемников, которые после боев в Украине вернутся домой в Латинскую Америку с новыми навыками, в программе "Это другое" рассказал полковник, экс-сотрудник Службы безопасности Украины, писатель и аналитик Василий Прозоров.

полковник, экс-сотрудник Службы безопасности Украины, писатель и аналитик Василий Прозоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc081903-95df-4be3-9dc5-92ae1ba79df7/conversions/54d12fd0-65ea-49a9-bd86-cc3bc0646c82-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc081903-95df-4be3-9dc5-92ae1ba79df7/conversions/54d12fd0-65ea-49a9-bd86-cc3bc0646c82-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc081903-95df-4be3-9dc5-92ae1ba79df7/conversions/54d12fd0-65ea-49a9-bd86-cc3bc0646c82-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc081903-95df-4be3-9dc5-92ae1ba79df7/conversions/54d12fd0-65ea-49a9-bd86-cc3bc0646c82-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Украинская армия во многом лучшая в мире по применению беспилотных систем, беспилотных летательных аппаратов (FPV-дронов, дронов-камикадзе, дронов-разведчиков). Выходцы из Латинской Америки едут в Украину для того, чтобы получить реальный боевой опыт применения дронов. Отслужив шесть месяцев в Украине, получив навыки и умения в применении дронов, они очень востребованы в Мексике, где постоянно идет война между самими наркокартелями, а также между картелями и правительством. И на службе в наркокартелях эти колумбийцы могут получать в два раза больше, чем они зарабатывали на войне в Украине", - пояснил эксперт.

Это другое | Колумбийские наемники в Украине. О поставках наркотиков на фронт и как их бросили ВСУ? По данным властей Украины в рядах ВСУ воюют 20 тысяч иностранцев. Есть нацисты, которые приехали воевать за свою идею, а есть те, у кого нет ни опыта, ни идеи. И здесь мотивацией служат только деньги. Они идут из стран с низким уровнем жизни, у них большие семьи, в их стране небезопасно, процветает бандитизм и наркоторговля. Поэтому наемники из таких стран понимают, что вероятность умереть на родине, или, воюя в другой стране, одинаковая. Колумбия сегодня в рядах передовиков, которые активно поставляют живую силу на украинский фронт, а ее иначе, как мясом, и не назовешь. 13.01.2026 22:15

Это один из вариантов развития событий, но есть и другой - тюрьма. В декабре 2025 года Конгресс Колумбии одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования финансирования и обучения наемников, принятую Генассамблеей ООН в 1989 году. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Она должна пройти ряд инстанций, прежде чем ее подпишет президент. Руководитель аппарата Минобороны Колумбии Александра Гонсалес заявила, что принятие инициативы также адресовано вербовщикам, которые "водят в заблуждение отставных военнослужащих, отправляя их воевать в чужие войны в условиях, лишенных достоинства".

"Моя мама не работает, потому что она больна, поэтому я приехал сюда, чтобы заработать и купить ей лекарства. С отцом контакта уже давно нет. У моего друга воевали два брата в Украине, всего их там трое, и все это через контакты в TikTok. Много колумбийцев заходят в TikTok и дают контакты, чтобы ехать в Украину. Мне почти толком ничего не сказали про дальнейшую службу, сказали, что буду вдалеке от передней линии помогать рыть окопы и ничего больше, потому что я ехал как новобранец", - рассказал молодой колумбиец.

"Если боец идет на фронт, то ему должны приходить две выплаты. Первая - это 2 млн песо с 10-го по 15-е число каждого месяца. И вторая, если ты находишься на боевой задаче, 10 млн песо. Из Колумбии мы вылетели из Боготы. Самолет делает остановку в Панаме, из Панамы летит в Стамбул, из Стамбула в Молдову, в Кишинев. А уже в Кишиневе нас забирают на автобусе и ввозят в Украину", - рассказал другой колумбийский наемник.

"Я понял, что нас просто отправили на смерть. Что еще можно было ожидать в том месте? И поэтому, когда пришли русские, мы не оказывали никакого сопротивления. Мы даже не думали бороться, просто сдали оружие. Русские нас даже не тронули, не били и не оскорбляли, только связали руки и увели. В Колумбии тебе говорят об одних условиях и выплатах, а на деле все совершенно иначе. Нам обещали 20 млн песо, но по факту ничего так и не заплатили", - пожаловался молодой человек.

"Я слышал, что наемники из Колумбии возят наркотики и распространяют в Украине их. Отправляют также из Колумбии в Стамбул, а затем в Молдову и Украину. Вся система поставлена на поток и работает уже долгое время. Говорят, что вооруженные группировки контролируют поставки наркотиков из Колумбии в Украину по морю. Если наркотики доставляют оттуда сюда, значит, у них есть связи, чтобы это все организовать", - предположил колумбиец.