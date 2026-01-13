3.72 BYN
Прозоров: Латиноамериканцы едут в Украину, чтобы получить боевой опыт применения дронов
О судьбе колумбийских наемников, которые после боев в Украине вернутся домой в Латинскую Америку с новыми навыками, в программе "Это другое" рассказал полковник, экс-сотрудник Службы безопасности Украины, писатель и аналитик Василий Прозоров.
"Украинская армия во многом лучшая в мире по применению беспилотных систем, беспилотных летательных аппаратов (FPV-дронов, дронов-камикадзе, дронов-разведчиков). Выходцы из Латинской Америки едут в Украину для того, чтобы получить реальный боевой опыт применения дронов. Отслужив шесть месяцев в Украине, получив навыки и умения в применении дронов, они очень востребованы в Мексике, где постоянно идет война между самими наркокартелями, а также между картелями и правительством. И на службе в наркокартелях эти колумбийцы могут получать в два раза больше, чем они зарабатывали на войне в Украине", - пояснил эксперт.
Это другое | Колумбийские наемники в Украине. О поставках наркотиков на фронт и как их бросили ВСУ?
По данным властей Украины в рядах ВСУ воюют 20 тысяч иностранцев. Есть нацисты, которые приехали воевать за свою идею, а есть те, у кого нет ни опыта, ни идеи. И здесь мотивацией служат только деньги. Они идут из стран с низким уровнем жизни, у них большие семьи, в их стране небезопасно, процветает бандитизм и наркоторговля. Поэтому наемники из таких стран понимают, что вероятность умереть на родине, или, воюя в другой стране, одинаковая. Колумбия сегодня в рядах передовиков, которые активно поставляют живую силу на украинский фронт, а ее иначе, как мясом, и не назовешь.
Это один из вариантов развития событий, но есть и другой - тюрьма. В декабре 2025 года Конгресс Колумбии одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования финансирования и обучения наемников, принятую Генассамблеей ООН в 1989 году. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Она должна пройти ряд инстанций, прежде чем ее подпишет президент. Руководитель аппарата Минобороны Колумбии Александра Гонсалес заявила, что принятие инициативы также адресовано вербовщикам, которые "водят в заблуждение отставных военнослужащих, отправляя их воевать в чужие войны в условиях, лишенных достоинства".
"Если боец идет на фронт, то ему должны приходить две выплаты. Первая - это 2 млн песо с 10-го по 15-е число каждого месяца. И вторая, если ты находишься на боевой задаче, 10 млн песо. Из Колумбии мы вылетели из Боготы. Самолет делает остановку в Панаме, из Панамы летит в Стамбул, из Стамбула в Молдову, в Кишинев. А уже в Кишиневе нас забирают на автобусе и ввозят в Украину", - рассказал другой колумбийский наемник.
"Я слышал, что наемники из Колумбии возят наркотики и распространяют в Украине их. Отправляют также из Колумбии в Стамбул, а затем в Молдову и Украину. Вся система поставлена на поток и работает уже долгое время. Говорят, что вооруженные группировки контролируют поставки наркотиков из Колумбии в Украину по морю. Если наркотики доставляют оттуда сюда, значит, у них есть связи, чтобы это все организовать", - предположил колумбиец.
В основном колумбийцы вступают в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура" или в 3-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду ВСУ. Сами они говорят, что украинцы не выплачивают обещанные суммы до конца, воруют. Родственники некоторых наемников, погибших за рубежом, утверждали, что их ввели в заблуждение относительно рисков. В ряде случаев компании отказываются репатриировать тела, чтобы избежать компенсации. При этом в Колумбии боятся возвращения живых наемников, так как это вполне может повлиять на криминогенную обстановку и политическую ситуацию.