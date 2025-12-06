3.76 BYN
Пусть будет хорошо и уютно: на субботнике в Жировичах дружно наводили красоту
Создание безопасного и комфортного пространства. Сегодня в агрогородке Жировичи прошел субботник.
Трудовой десант, а это представители Гродненского облисполкома, Слонимского райисполкома, духовенство и местные жители, расчищали территорию на окраине населенного пункта, разбирали ветхие хозяйственные постройки.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"Когда глава государства посещал Жировичский монастырь, он обратил внимание на несоответствие того, как мы сделали монастырь, прилегающие все к нему, здания, площадь и немножко убого и не очень красиво выглядел сам агрогородок, особенно его окраины. И вот чтобы у нас не было этого беспорядка, до 9 мая все работы, что мужскими руками делаются: снести, сжечь, облагородить, разграничить, мы сделаем".
иерей Виктор Рыбий, клирик Свято-Троицкого собора г. Слонима:
"Жировичи - это духовный центр нашей Беларуси, и мы сегодня, в этот день, должны приложить свои усилия, чтобы навести здесь порядок, чтобы было здесь все обустроено, чтобы было приятно приезжать паломникам".
"Я сюда попала в 1979 году и все это время прожила в этой деревне. Конечно, хочется, чтобы она выглядела хорошо, чтобы нам тут было уютно. Нам, конечно, надо в первую очередь об этом думать и заботиться", - рассказала жительница агрогородка София Круглик.
В Жировичах масштабно ведутся и другие работы по благоустройству: асфальтируются улицы, меняются коммуникации, идет реконструкция местного колледжа, ремонт в школе, Доме культуры, амбулатории, наводится порядок на центральной площади.