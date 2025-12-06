Пусть будет хорошо и уютно: на субботнике в Жировичах дружно наводили красоту

Создание безопасного и комфортного пространства. Сегодня в агрогородке Жировичи прошел субботник.

Трудовой десант в Жировичах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26d71ffa-9afe-40f1-bec4-10a3d005e5c0/conversions/0aa13e3f-16cd-4cc7-b1ae-089d35184ca4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26d71ffa-9afe-40f1-bec4-10a3d005e5c0/conversions/0aa13e3f-16cd-4cc7-b1ae-089d35184ca4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26d71ffa-9afe-40f1-bec4-10a3d005e5c0/conversions/0aa13e3f-16cd-4cc7-b1ae-089d35184ca4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26d71ffa-9afe-40f1-bec4-10a3d005e5c0/conversions/0aa13e3f-16cd-4cc7-b1ae-089d35184ca4-xl-___webp_1920.webp 1920w Трудовой десант в Жировичах

Трудовой десант, а это представители Гродненского облисполкома, Слонимского райисполкома, духовенство и местные жители, расчищали территорию на окраине населенного пункта, разбирали ветхие хозяйственные постройки.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3426cbf7-0064-43cd-b9f4-ea169e38767f/conversions/4d5f99c8-3916-4fb4-8bd0-cf525f1417c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3426cbf7-0064-43cd-b9f4-ea169e38767f/conversions/4d5f99c8-3916-4fb4-8bd0-cf525f1417c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3426cbf7-0064-43cd-b9f4-ea169e38767f/conversions/4d5f99c8-3916-4fb4-8bd0-cf525f1417c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3426cbf7-0064-43cd-b9f4-ea169e38767f/conversions/4d5f99c8-3916-4fb4-8bd0-cf525f1417c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Когда глава государства посещал Жировичский монастырь, он обратил внимание на несоответствие того, как мы сделали монастырь, прилегающие все к нему, здания, площадь и немножко убого и не очень красиво выглядел сам агрогородок, особенно его окраины. И вот чтобы у нас не было этого беспорядка, до 9 мая все работы, что мужскими руками делаются: снести, сжечь, облагородить, разграничить, мы сделаем".

иерей Виктор Рыбий, клирик Свято-Троицкого собора г. Слонима news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c28c263-abb1-44c3-9954-ffaeb6f82e37/conversions/014ec270-cbf7-4934-903a-1e8e85759425-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c28c263-abb1-44c3-9954-ffaeb6f82e37/conversions/014ec270-cbf7-4934-903a-1e8e85759425-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c28c263-abb1-44c3-9954-ffaeb6f82e37/conversions/014ec270-cbf7-4934-903a-1e8e85759425-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c28c263-abb1-44c3-9954-ffaeb6f82e37/conversions/014ec270-cbf7-4934-903a-1e8e85759425-xl-___webp_1920.webp 1920w

иерей Виктор Рыбий, клирик Свято-Троицкого собора г. Слонима:

"Жировичи - это духовный центр нашей Беларуси, и мы сегодня, в этот день, должны приложить свои усилия, чтобы навести здесь порядок, чтобы было здесь все обустроено, чтобы было приятно приезжать паломникам".

Жительница агрогородка София Круглик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a61de77-0759-4b87-b11f-6bc1d3bacf81/conversions/312d2fdc-9e46-4464-9da9-0b8285bd13ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a61de77-0759-4b87-b11f-6bc1d3bacf81/conversions/312d2fdc-9e46-4464-9da9-0b8285bd13ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a61de77-0759-4b87-b11f-6bc1d3bacf81/conversions/312d2fdc-9e46-4464-9da9-0b8285bd13ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a61de77-0759-4b87-b11f-6bc1d3bacf81/conversions/312d2fdc-9e46-4464-9da9-0b8285bd13ab-xl-___webp_1920.webp 1920w Жительница агрогородка София Круглик

"Я сюда попала в 1979 году и все это время прожила в этой деревне. Конечно, хочется, чтобы она выглядела хорошо, чтобы нам тут было уютно. Нам, конечно, надо в первую очередь об этом думать и заботиться", - рассказала жительница агрогородка София Круглик.