Путешествие по "серебреному веку" - в Витебске прошел новогодний бал для одаренной молодежи

Витебск отправляет в новогоднее путешествие по "серебреному веку". Там прошел областной молодежный бал. Пригласительный получили студенты вузов северного региона, а также учащиеся колледжей и воспитанники кадетских училищ, которые проявляют себя в науке, творчестве, спорте и общественной жизни. К торжественному вечеру готовились несколько недель. Подбирали образы, изучали правила этикета. Полонез, кадриль, вальс пары исполнили под симфонический оркестр.

"Мы довольно хорошо умеем танцевать. Каждый в чем-то отличился. Я отличница. Иду на золотую медаль. Ощущения просто прекрасные. Такое торжество первый раз в нашей жизни. И это очень здорово, ощущения просто сказочные, чувствую себя принцессой", - призналась юная леди.

"Я участвовал в различных конкурсах по Беларуси, также выезжал за границу. Например, в Санкт-Петербурге я недавно занял второе место в конкурсе "Ударная волна". Очень все замечательно. Погружаемся в атмосферу прошлых веков", - сказал парень.