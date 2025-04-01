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Работа без перерыва 24/7. Отряд МЧС Беларуси приступил к спасательной операции в Мьянме
Белорусские спасатели приступили к работе в Мьянме. В городе Мандалай прошла встреча с российскими коллегами. Руководители поисково-спасательных отрядов определили первостепенные задачи, а также порядок взаимодействия с местным органом управления по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели выдвигаются к месту проведения поисковых работ, и из Мьянмы начинает поступать первая информация.
Первая команда уже убыла на участок, смена через 4-5 часов. Базовый лагерь разбит, штаб работает.
Группа специалистов будет работать в наиболее пострадавшем от землетрясения районе - городе Мандалай. Для этого бойцам МЧС пришлось преодолеть около 300 км.
Сотрудники отряда "ЗУБР" разделились на две команды: одна разбила полевой лагерь, другая работает на месте завалов. Работы планируется проводить автономно, без перерыва - 24/7, меняясь посменно.
Доставкой миссии занимаются военные летчики. Как отметили члены экипажа, полет был непростым.
Количество жертв в Мьянме продолжает расти
Число жертв разрушительного землетрясения продолжает расти. С каждым часом шансов найти под завалами выживших становится все меньше. По последним данным, жертвами стихии стали более 2 700 человек, свыше 4 500 пострадали. Около 400 человек пропали без вести.
При этом Мьянму продолжают сотрясать повторные толчки. 1 апреля зафиксировано землетрясение магнитудой 5.
Книга соболезнований в генконсульстве Мьянмы в Минске
В Беларуси скорбят вместе с жителями пострадавшей от землетрясения страны. Генконльсульство Мьянмы в Минске стало символическим местом памяти и скорби. Здесь открыта книга соболезнований. С утра сюда приходят граждане, главы белорусских министерств и ведомств, руководители организаций и объединений, чтобы выразить слова сочувствия и поддержки народу Мьянмы.