Работа без перерыва 24/7. Отряд МЧС Беларуси приступил к спасательной операции в Мьянме

Белорусские спасатели приступили к работе в Мьянме. В городе Мандалай прошла встреча с российскими коллегами. Руководители поисково-спасательных отрядов определили первостепенные задачи, а также порядок взаимодействия с местным органом управления по чрезвычайным ситуациям.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8990631c-ea4f-49b8-b85c-ab522fbb1c42/conversions/79535ddb-38fa-4570-ac2c-3315578df874-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8990631c-ea4f-49b8-b85c-ab522fbb1c42/conversions/79535ddb-38fa-4570-ac2c-3315578df874-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8990631c-ea4f-49b8-b85c-ab522fbb1c42/conversions/79535ddb-38fa-4570-ac2c-3315578df874-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8990631c-ea4f-49b8-b85c-ab522fbb1c42/conversions/79535ddb-38fa-4570-ac2c-3315578df874-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спасатели выдвигаются к месту проведения поисковых работ, и из Мьянмы начинает поступать первая информация.

Первая команда уже убыла на участок, смена через 4-5 часов. Базовый лагерь разбит, штаб работает.

Группа специалистов будет работать в наиболее пострадавшем от землетрясения районе - городе Мандалай. Для этого бойцам МЧС пришлось преодолеть около 300 км.

Сотрудники отряда "ЗУБР" разделились на две команды: одна разбила полевой лагерь, другая работает на месте завалов. Работы планируется проводить автономно, без перерыва - 24/7, меняясь посменно.

Доставкой миссии занимаются военные летчики. Как отметили члены экипажа, полет был непростым.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1e1267-ca7c-4b78-a4b9-7a996057b715/conversions/9cba257d-67a7-4693-a39a-4f3305915d6b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1e1267-ca7c-4b78-a4b9-7a996057b715/conversions/9cba257d-67a7-4693-a39a-4f3305915d6b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1e1267-ca7c-4b78-a4b9-7a996057b715/conversions/9cba257d-67a7-4693-a39a-4f3305915d6b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1e1267-ca7c-4b78-a4b9-7a996057b715/conversions/9cba257d-67a7-4693-a39a-4f3305915d6b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Количество жертв в Мьянме продолжает расти

Число жертв разрушительного землетрясения продолжает расти. С каждым часом шансов найти под завалами выживших становится все меньше. По последним данным, жертвами стихии стали более 2 700 человек, свыше 4 500 пострадали. Около 400 человек пропали без вести.

При этом Мьянму продолжают сотрясать повторные толчки. 1 апреля зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

Книга соболезнований в генконсульстве Мьянмы в Минске