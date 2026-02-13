3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Ракетные войска Беларуси сдают контрольные занятия в условиях, приближенным к боевым
Ракетные войска приступили к контрольным занятиям по управлению ударами. Задача - не просто запустить ракету, а пройти всю цепочку: скрытный марш, маскировка в районе, точные расчеты и сам пуск. И все это должно выполняться в любое время суток.
Обстановка максимально приближена к боевой. Противник ставит помехи, работает радиоэлектронная борьба, действуют диверсионно-разведывательные группы, отдельный вызов - беспилотники, включая FPV-дроны, которые сегодня охотятся за любой техникой.
"Дальность спусков осуществлялась до 14 км, мы стреляли складными стволами. Особенности данных стрельб заключались в том, что приходилось вводить постоянные корректуры. Сначала осуществлялся пуск одной ракетой, осуществлялась засечка с помощью беспилотных летательных аппаратов, после чего получали данные по разрыву и вводили в дальнейшем корректуры, после чего уже полным залпом осуществлялся пуск реактивных снарядов", - рассказал военнослужащий ВС Беларуси.
Ракетчикам нужно не просто выполнить стрельбу, а сделать это, оставаясь незаметными.