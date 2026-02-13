Ракетные войска Беларуси сдают контрольные занятия в условиях, приближенным к боевым

Ракетные войска приступили к контрольным занятиям по управлению ударами. Задача - не просто запустить ракету, а пройти всю цепочку: скрытный марш, маскировка в районе, точные расчеты и сам пуск. И все это должно выполняться в любое время суток.

Обстановка максимально приближена к боевой. Противник ставит помехи, работает радиоэлектронная борьба, действуют диверсионно-разведывательные группы, отдельный вызов - беспилотники, включая FPV-дроны, которые сегодня охотятся за любой техникой.

"Дальность спусков осуществлялась до 14 км, мы стреляли складными стволами. Особенности данных стрельб заключались в том, что приходилось вводить постоянные корректуры. Сначала осуществлялся пуск одной ракетой, осуществлялась засечка с помощью беспилотных летательных аппаратов, после чего получали данные по разрыву и вводили в дальнейшем корректуры, после чего уже полным залпом осуществлялся пуск реактивных снарядов", - рассказал военнослужащий ВС Беларуси.

военнослужащий ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3796940-c68f-4ab4-a42d-e56c28258185/conversions/54e6e886-22ad-486b-bcdc-bb1c8dbaa282-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3796940-c68f-4ab4-a42d-e56c28258185/conversions/54e6e886-22ad-486b-bcdc-bb1c8dbaa282-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3796940-c68f-4ab4-a42d-e56c28258185/conversions/54e6e886-22ad-486b-bcdc-bb1c8dbaa282-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3796940-c68f-4ab4-a42d-e56c28258185/conversions/54e6e886-22ad-486b-bcdc-bb1c8dbaa282-xl-___webp_1920.webp 1920w