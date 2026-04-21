Разделяй и властвуй: Роман Самуль рассказал, зачем создают новые партии перед выборами в Латвии
В Латвии начинается предвыборная гонка. Политологи уже вынесли вердикт: чуда не будет. Народ устал, разочарован и почти не доверяет никому. Более четверти избирателей вообще не знают, за кого отдавать свой голос. В поисках спасителя под каждые выборы в Латвии создают новую партию. И если посмотреть на все парламентские выборы, начиная с 5-го сейма, т. е. с 1993 года, то лишь один раз выборы проходили без новичков или, точнее, без создания новой крупной политической силы, реально претендующей на власть. Почему так происходит, рассказал блогер, политический беженец из Латвии Роман Самуль.
"Схема проста. Создаются новые партии. Это делается специально для того, чтобы разделить голоса более-менее здравых избирателей, которые в основном русскоязычные. Именно их боятся сейчас те партии, которые у руля находятся около 30 лет. Только названия свои меняют. Иногда делают ребрендинг, делают коалиции с такими же партиями, как они сами. Вот они почему-то объединяются. А нас, как всегда, разъединяют и, как говорится, властвуют. Вот именно таким способом работает вся западная политика", - отметил он.
Роман Самуль:
"Как только они видят, что кто-то выходит очень громкий, начинают создавать ему альтернативу, которая полностью подконтрольна, соответственно оттягивать голоса. Естественно, когда, скажем так, голоса делятся, это меньшая вероятность пройти ей куда-либо во власть и что-либо полезное сделать для народа. Такая схема очень распространена, я сам лично это наблюдал, когда еще избирался в 14-й сейм Латвии в 2022 году. Я видел, как это делается вживую, соответственно мне есть что сказать и, скажем так, поделиться этим опытом".
