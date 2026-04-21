Это другое | Политический цирк в Латвии: выборы на фоне нищеты и тотального недоверия

Выборы в Латвии - это всегда цирк с элементами драмы Страна готовится к голосованию в 15-й Сейм, активно сжигая мосты между партиями и одновременно поднимая цены на всё подряд. Борьба идет не только за латышскоязычных, но и за русскоговорящих избирателей. Тех самых, которых власть то выдворяет из страны, то сажает в тюрьмы. При этом в вымирающей Латвии, где осталось около миллиона жителей, каждый голос вдруг стал очень ценным. Геополитика на фоне - тоже так себе. Но выборы, конечно, состоятся. И пройдут они так, как запланировали… нет-нет, не народ, а иностранные спецслужбы. В ЕС это гордо называют "демократией" и "самостоятельностью". Нам, конечно, сложно это понять. Наверное, это просто "другое"?