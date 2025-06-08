Развитие с китайским акцентом. Какой бизнес открывают китайцы в Беларуси

"Юг - сладкий, север - соленый, восток - острый, а запад - кислый" - в Китае эта пословица коротко описывает вкусовые предпочтения в разных районах страны в зависимости от расположения и сложившихся традиций. А в Беларуси мест, где с помощью блюд можно оказаться в таинственной Поднебесной, становится все больше.

Китайская кухня привлекает необычными вкусовыми сочетаниями, изысканной подачей, разнообразием ингредиентов и изобилием специй. Она славится уникальными методами приготовления и занимает особое место в культуре страны. А попробовать одно из самых известных блюд - утку по-пекински - можно и в Минске.

Жарить утку надо почти 8 часов, после выдержать на воздухе и еще раз обжарить на масле, делится секретом приготовления владелец ресторана китайской кухни Дао Сян.

Он приехал в Беларусь около 10 лет назад. Отучился и открыл свое заведение.

Дао Сян news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98962c90-9937-4e4c-a393-1eb11fb682e5/conversions/7ad70fd6-986b-466f-bb9f-37241d079820-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98962c90-9937-4e4c-a393-1eb11fb682e5/conversions/7ad70fd6-986b-466f-bb9f-37241d079820-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98962c90-9937-4e4c-a393-1eb11fb682e5/conversions/7ad70fd6-986b-466f-bb9f-37241d079820-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98962c90-9937-4e4c-a393-1eb11fb682e5/conversions/7ad70fd6-986b-466f-bb9f-37241d079820-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дао Сян, владелец ресторана китайской кухни:

"Еда - самое важное в китайской культуре, поэтому я хотел открыть ресторан, чтобы в Беларуси почувствовали наши традиции. В этом году очень много белорусских гостей и туристы из других стран, в том числе и из России к нам приходят. Почти 70 % - белорусские гости, а 30 % наши китайские гости".

Яна Макаркова, директор ресторана китайской кухни:

"У нас в ресторане представлена разная кухня. Есть как северная, так и южная и что-то среднее. Есть какие-то блюда, с которыми мы немножко подстраиваемся под белорусскую аудиторию все-таки. Мы разные люди, у нас разное воспитание. У нас совершенно разная культура. Поначалу сложно. Очень много недопониманий, очень много каких-то разных взглядов и видений. С другой стороны, это очень сплачивает, и можно на бизнес, на все посмотреть с разных взглядов, с разных точек зрения".

Китайская еда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7753ca3-13f0-4b10-9730-1213ec6cb3b7/conversions/5631606c-3f8d-4418-a836-d4bca8eed6fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7753ca3-13f0-4b10-9730-1213ec6cb3b7/conversions/5631606c-3f8d-4418-a836-d4bca8eed6fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7753ca3-13f0-4b10-9730-1213ec6cb3b7/conversions/5631606c-3f8d-4418-a836-d4bca8eed6fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7753ca3-13f0-4b10-9730-1213ec6cb3b7/conversions/5631606c-3f8d-4418-a836-d4bca8eed6fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси около 70 точек общественного питания с китайским акцентом. Но не только еда объединяет два народа. Самый масштабный белорусско-китайский проект - индустриальный парк "Великий камень". Сегодня на площадке 55 резидентов оказывают услуги и производят продукцию. К 2030 году планируют прирасти до 270. И, что отмечают китайские партнеры, их привлекает благоприятная деловая среда и надежная законодательная система.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Пришло время к новому прорыву белорусско-китайских отношений. Визит Президента как раз ориентирован на то, чтобы сделать технологическую революцию для Беларуси. Мы знаем, что китайские корпорации сейчас инвестируют значительные денежные средства как раз в НИОКР, разрабатывают новые технологии, создают условия для исследований в области фундаментальной физики. И наша задача, конечно же, присоединиться к тем разработкам, которые есть у китайских корпораций, и привнести их сюда. Что это за разработки? В сфере космоса, телекоммуникации, в сфере оптики, в сфере электрического транспорта".

А белорусов, в свою очередь, привлекает дизайн, богатая комплектация и доступность. Китайские авто все чаще можно встретить на наших дорогах.

Менеджер по продажам Цзюньлин Люй рассказала, что машины хорошо продаются, белорусы уже купили около ста штук.

Китайский автомобиль news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4de18444-7433-4dd7-95b0-0a85c0fc8dec/conversions/32938d4c-b1b5-44a5-91dc-aa7a2aa402de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4de18444-7433-4dd7-95b0-0a85c0fc8dec/conversions/32938d4c-b1b5-44a5-91dc-aa7a2aa402de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4de18444-7433-4dd7-95b0-0a85c0fc8dec/conversions/32938d4c-b1b5-44a5-91dc-aa7a2aa402de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4de18444-7433-4dd7-95b0-0a85c0fc8dec/conversions/32938d4c-b1b5-44a5-91dc-aa7a2aa402de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бизнес, который работает, строит Цзяньфа Лай - еще один предприниматель из Китая, который основался в Беларуси около двух лет назад. Начинал с продажи китайских автомобилей, а с 2025-го открыл станцию техобслуживания.

Цзяньфа Лай, учредитель компании по продаже автомобилей:

"Я выбрал Беларусь, потому что здесь хорошая среда для процветания бизнеса. В стране поддерживают мировой тренд развития электротранспорта, для этого улучшается необходимая инфраструктура. Также здесь приятные, отзывчивые люди. Всегда подскажут и помогут. Поэтому мы счастливы жить и работать в этом месте".

Жань Сяо, переводчик:

"Я приехал в Минск в 2012 году. Тут учился. Работаю как администратор и переводчик. Я перевожу инженерам, чтобы показать, что надо делать".

Павел Лебедев, менеджер по продажам:

"Многозадачные они. И все абсолютно не такие. То есть они вместе собираются, начинают решать один вопрос, потом переключаются на другой и командой это все решают".