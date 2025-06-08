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Развитие с китайским акцентом. Какой бизнес открывают китайцы в Беларуси
"Юг - сладкий, север - соленый, восток - острый, а запад - кислый" - в Китае эта пословица коротко описывает вкусовые предпочтения в разных районах страны в зависимости от расположения и сложившихся традиций. А в Беларуси мест, где с помощью блюд можно оказаться в таинственной Поднебесной, становится все больше.
Китайская кухня привлекает необычными вкусовыми сочетаниями, изысканной подачей, разнообразием ингредиентов и изобилием специй. Она славится уникальными методами приготовления и занимает особое место в культуре страны. А попробовать одно из самых известных блюд - утку по-пекински - можно и в Минске.
Жарить утку надо почти 8 часов, после выдержать на воздухе и еще раз обжарить на масле, делится секретом приготовления владелец ресторана китайской кухни Дао Сян.
Он приехал в Беларусь около 10 лет назад. Отучился и открыл свое заведение.
Дао Сян, владелец ресторана китайской кухни:
"Еда - самое важное в китайской культуре, поэтому я хотел открыть ресторан, чтобы в Беларуси почувствовали наши традиции. В этом году очень много белорусских гостей и туристы из других стран, в том числе и из России к нам приходят. Почти 70 % - белорусские гости, а 30 % наши китайские гости".
Яна Макаркова, директор ресторана китайской кухни:
"У нас в ресторане представлена разная кухня. Есть как северная, так и южная и что-то среднее. Есть какие-то блюда, с которыми мы немножко подстраиваемся под белорусскую аудиторию все-таки. Мы разные люди, у нас разное воспитание. У нас совершенно разная культура. Поначалу сложно. Очень много недопониманий, очень много каких-то разных взглядов и видений. С другой стороны, это очень сплачивает, и можно на бизнес, на все посмотреть с разных взглядов, с разных точек зрения".
В Беларуси около 70 точек общественного питания с китайским акцентом. Но не только еда объединяет два народа. Самый масштабный белорусско-китайский проект - индустриальный парк "Великий камень". Сегодня на площадке 55 резидентов оказывают услуги и производят продукцию. К 2030 году планируют прирасти до 270. И, что отмечают китайские партнеры, их привлекает благоприятная деловая среда и надежная законодательная система.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Пришло время к новому прорыву белорусско-китайских отношений. Визит Президента как раз ориентирован на то, чтобы сделать технологическую революцию для Беларуси. Мы знаем, что китайские корпорации сейчас инвестируют значительные денежные средства как раз в НИОКР, разрабатывают новые технологии, создают условия для исследований в области фундаментальной физики. И наша задача, конечно же, присоединиться к тем разработкам, которые есть у китайских корпораций, и привнести их сюда. Что это за разработки? В сфере космоса, телекоммуникации, в сфере оптики, в сфере электрического транспорта".
А белорусов, в свою очередь, привлекает дизайн, богатая комплектация и доступность. Китайские авто все чаще можно встретить на наших дорогах.
Менеджер по продажам Цзюньлин Люй рассказала, что машины хорошо продаются, белорусы уже купили около ста штук.
Бизнес, который работает, строит Цзяньфа Лай - еще один предприниматель из Китая, который основался в Беларуси около двух лет назад. Начинал с продажи китайских автомобилей, а с 2025-го открыл станцию техобслуживания.
Цзяньфа Лай, учредитель компании по продаже автомобилей:
"Я выбрал Беларусь, потому что здесь хорошая среда для процветания бизнеса. В стране поддерживают мировой тренд развития электротранспорта, для этого улучшается необходимая инфраструктура. Также здесь приятные, отзывчивые люди. Всегда подскажут и помогут. Поэтому мы счастливы жить и работать в этом месте".
Жань Сяо, переводчик:
"Я приехал в Минск в 2012 году. Тут учился. Работаю как администратор и переводчик. Я перевожу инженерам, чтобы показать, что надо делать".
Павел Лебедев, менеджер по продажам:
"Многозадачные они. И все абсолютно не такие. То есть они вместе собираются, начинают решать один вопрос, потом переключаются на другой и командой это все решают".
После 2022 года всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство открыло новую главу в сотрудничестве Беларуси и Китая. Государство Восточной Азии входит в тройку наших крупнейших торговых и инвестиционных партнеров. Мы укрепляем гуманитарные связи, растет обмен студентами. Около 20 тысяч молодых людей обучаются в Беларуси. Жители Поднебесной отмечают нашу молочку, а белорусы с интересом изучают китайский язык. Так, связи двух народов становятся только теснее.