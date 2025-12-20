3.66 BYN
Рекордное число заявок и новая номинация: в Минске награждают победителей конкурса "Познай Беларусь"
Под конец 2025 года в Купаловском театре будут названы имена победителей республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь". Он проводится уже в 23 раз, и с каждым годом только набирает популярность. В 2003 году, когда конкурс только начинал свой путь, на него поступило 50 заявок. В 2025-м их уже порядка 1700!
Церемония награждения уже идет, скоро станут известны имена победителей. Их назовут по 14 номинациям.
Развитие туристического потенциала - это наш национальный проект, который позволяет открыть миру историю и культуру Беларуси, показать ее уникальные места, красивые пейзажи и аутентичность. И сегодня спрос на такой отдых растет как среди белорусов, так и иностранных гостей. Здесь, конечно, свою роль играет и безвиз, который в Беларуси продлен до конца 2026 года.
Декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма.