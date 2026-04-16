Республиканский субботник, или Как собранные средства превращаются в реальную помощь

Снег сошел, и пора наводить порядок дома. В Беларуси 18 апреля пройдет республиканский субботник. Средства, собранные во время него, пойдут на строительство Национального исторического музея. А точнее на его завершение - объект готов на 80 %.

Республиканский субботник в 2003 году

Так было всегда - вырученные коллективным трудом средства направляют на благие дела. В 2003 году это была Национальная библиотека Беларуси. За тем, как идет стройка, следила вся страна. Открыли "алмаз знаний" в 2006 году. Он вошел в список самых необычных зданий мира и занимает 24-е место среди 50 крупнейших архитектурных шедевров XXI века. Площадь литературного фонда - более 110 тыс. квадратов, а это четверть Ватикана.

В 2006 году половину заработанных средств направили на закупку медицинского оборудования для Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя". Благодаря в том числе этому субботнику позже Беларусь вошла в десятку лучших стран по спасению новорожденных и заняла 25-е место из 179, обогнав многие государства Восточной Европы.

Белорусы трудились для строительства Музея истории Великой Отечественной войны

В 2012-м белорусы вышли на рабочие места, чтобы уже достроить новое здание Музея истории Великой Отечественной войны. Субботник заметно придал темп: стройка стала национальной. Спустя два года музей торжественно открыли, и по сей день он является памятником героям-победителям, который входит в десятку самых посещаемых экспозиций в Беларуси.

Масштабная реконструкция мемориального комплекса "Хатынь"

В 2022-м и в 2023-м в республиканском субботнике в Хатыни участвовал Президент. Был заложен парк исторической памяти, где высадили 149 деревьев - по числу погибших жителей деревни. Тогда же была поставлена задача к 80-летию трагедии построить здесь музей и провести все необходимые реставрационные работы. Стройке был присвоен статус "всебелорусской молодежной". Обновили гранитные плиты на дороге, заменили железобетонные конструкции, отремонтировали подсветку центральной дорожки и звуковое оформление. Музей "Кожны трэцi", который открывает комплекс, погружает в историю геноцида белорусского народа.

Белорусы строят исторический музей

В 2026 году белорусы будут работать, чтобы достроить Национальный исторический музей. Начали его возводить в феврале 2025-го, уже в апреле там трудились на субботнике.

Такого грандиозного проекта в истории суверенной Беларуси еще не было - около 15 тыс. квадратных метров!

Если посмотреть на здание музея с высоты птичьего полета, его контуры повторяют контуры страны. Новый музей будет с интерактивными зонами, мультимедийными инсталляциями и климат-контролем для хранения самых ценных артефактов. Сегодня ведется облицовка фасада. Одновременно идут работы внутри здания, начиная с электромонтажных и заканчивая декоративными. А вокруг музея создадут парк Народного единства.

Это лишь несколько примеров того, как белорусы сообща строили или реконструировали знаковые объекты.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наши предки только благодаря своему единству смогли отстоять право жить на этом геополитическом перекрестке, которым является Беларусь с древнейших времен. Единство в нашей истории, на нашей земле характерно для белорусского народа. Мы не должны забывать и о том, что государство - это все граждане Республики Беларусь. И процветание, успешное развитие нашей страны зависит прежде всего от каждого из нас, от вклада каждого гражданина Республики Беларусь".