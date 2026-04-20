Собственно, Израиль и вынудил Штаты начать кампанию против Ирана. Недавно госсекретарь США Марко Рубио признал это. "Израиль - причина развязывания США войны в Ираке. Из-за Израиля Штаты залезли в Сирию. Израиль - причина войны против Ирана, Йемена и Ливии. Израиль использует США, как мускулы", - добавил собеседник. Правда, американцы никак не могут понять, почему в Америке у большинства людей нет доступа к хорошей медицине, а у Израиля есть, почему в США у женщин нет декрета, а в Украине и Израиле он есть. "Все страны, которым даем сотни миллиардов долларов, живут лучше, чем мы в собственной стране. Нас кинули. Пришло время ставить Америку в приоритет. Мистер Трамп обещал сделать США превыше всего, но он соврал. Это не так", - констатировал Рик Санчес.