3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Рик Санчес: США управляет не Трамп, а финансовые доноры, ВПК и Израиль
В "Актуальном интервью" журналист телеканала RT Рик Санчес заявил, что Дональд Трамп (президент США) не настоящий руководитель Америки. Но кто тогда стоит во главе государства?
Собеседник на такой вопрос ответил, что в США правят всем три вещи.
- Финансовые доноры. Банкиры большими деньгами покупают политиков. Для выдвижения на пост президента нужны колоссальные деньги - 500 млн долларов. Они буквально владеют такими политиками, и выдвиженец становится им должным и будет делать все, что ему скажут.
- ВПК. Структура контролирует Пентагон, госсекретаря страны и зарабатывает на войне и военных базах. "Они должны быть уверены, что войны продолжатся и базы останутся", - подчеркнул гость интервью.
- Израиль. У него больше влияния в США, чем у кого-либо в стране, заявил Рик Санчес.
По словам журналиста, 94 % конгрессменов хоть раз получали деньги от Израиля, и базовая сумма составляла в районе 150 тыс. долларов за раз.
Собственно, Израиль и вынудил Штаты начать кампанию против Ирана. Недавно госсекретарь США Марко Рубио признал это. "Израиль - причина развязывания США войны в Ираке. Из-за Израиля Штаты залезли в Сирию. Израиль - причина войны против Ирана, Йемена и Ливии. Израиль использует США, как мускулы", - добавил собеседник. Правда, американцы никак не могут понять, почему в Америке у большинства людей нет доступа к хорошей медицине, а у Израиля есть, почему в США у женщин нет декрета, а в Украине и Израиле он есть. "Все страны, которым даем сотни миллиардов долларов, живут лучше, чем мы в собственной стране. Нас кинули. Пришло время ставить Америку в приоритет. Мистер Трамп обещал сделать США превыше всего, но он соврал. Это не так", - констатировал Рик Санчес.