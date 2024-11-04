Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ

Количество кибератак на страны СНГ за 2024 год выросло почти втрое. В топ-3 самых атакуемых государств вошла и Беларусь.

Большинство кибернападений приходится на госсектор (каждая пятая атака), отрасль промышленности и финансовую систему. Также киберпреступники нацелены на сферу науки и образования. В 90 % случаев действуют хакеры-одиночки, но наибольший урон приносят кибершпионские группировки (после взлома они вымогают деньги или продают информацию в теневом интернете).

Дмитрий Шлейфер, директор по развитию бизнеса компании по разработке решений в сфере информационной безопасности в СНГ:

"Целевые атаки характерны для более крупных организаций, так как премия из-за этого для злоумышленников выше. Есть возможность проводить более подготовленную атаку, инвестировать в нее. Веерные атаки также будут происходить, потому что у них другая цель - они направлены на организации с низким уровнем зрелости. Сейчас активно строятся центры кибербезопасности, уже 17 таких центров получили аттестацию технологического центра при Президенте Республики Беларусь".