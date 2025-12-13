Рыбаков о белорусско-американских переговорах: Разговор очень дружеский

Новый раунд белорусско-американских переговоров состоялся в Минске.

Во Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. Для прессы был лишь короткий протокол - основная часть прошла за закрытыми дверями. Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков присутствовал в первый и второй день на белорусско-американских переговорах и в программе "Актуальное интервью" рассказал об атмосфере, в которой происходило общение.

"Вы знаете, разговор, в первую очередь, очень дружеский, потому что встреча - это далеко не первая, как вы прекрасно знаете. Люди сами по себе в составе американской делегации располагающие к себе, прекрасно понимающие атмосферу, которая складывается на таких встречах. Дружелюбие Президента, его настроенность на абсолютно объективный, честный разговор. Они это очень ценят", - отметил он.

Актуальное интервью | Валентин Рыбаков Беларусь и США на пути к полной нормализации двусторонних отношений - что обсудили в Минске? Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН, делится деталями двухдневных переговоров Президента Беларуси с американской делегацией. - Как Беларусь может помочь остановить войну в Украине и предотвратить новую в Венесуэле? - Почему США полностью снимают санкции с калийной отрасли и задаются целью нормализовать отношения? - Понимают ли американцы национальные интересы Беларуси? 13.12.2025 19:38

Валентин Рыбаков рассказал, что ему приходится достаточно часто в Вашингтоне встречаться с представителями и Госдепартамента, и администрации, и с Джоном Коулом. И американцы всегда подчеркивали, что встречи с Президентом Беларуси для них важны, потому что они нигде не найдут такие ценные советы по ситуации в регионе, в мире. "С учетом опыта Президента, с учетом его личного прекрасного знания самых важных лидеров современного мира, это все очень ценится", - подчеркнул он.