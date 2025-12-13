Рыбаков рассказал, чего хотят американцы от Беларуси

Президент Беларуси четко обозначил свою позицию в переговорах с США: мы будем блюсти национальные интересы. Как воспринимает это американская сторона, в программе "Актуальное интервью" рассказал постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. Он присутствовал в первый и второй день на белорусско-американских переговорах во Дворце Независимости.

"Эти люди уже не в первый раз приезжают к нам, особенно господин Джон Коул - профессиональный, высококвалифицированный, очень уважаемый юрист, бизнесмен, для которого важно поддерживать бизнес-отношения. Он не привносит в переговоры какие-то личные моменты, эмоции. Он ни на чьей стороне. Он отстаивает интересы Соединенных Штатов с полным пониманием, что наш Президент отстаивает интересы Республики Беларусь и белорусского народа", - подчеркнул дипломат.

Валентин Рыбаков:

"Очень часто мне приходилось отвечать на вопрос о том, пытаются ли американцы каким-то образом повлиять на нас в наших взаимоотношениях с Россией. Я могу вас заверить, я на многих подобных переговорах был, об этом никогда не заходила речь. Ни разу не было никаких попыток каким-то образом нас с Россией друг другу противопоставить, рассорить и так далее. Нынешняя американская администрация исходит из того, что у нас абсолютно тесные, теплые, дружеские, родственные, союзнические отношения с Российской Федерацией, и никаких попыток вмешаться в эти взаимоотношения никогда не было, и я думаю, никогда не будет".

Отвечая на вопрос, чего хотят американцы в отношениях с Беларусью, Валентин Рыбаков сказал, что на этих переговорах господин Коул не просто дал понять, а заявил абсолютно открыто на встрече с Президентом Александром Лукашенко, что конечная цель, которую он и Администрация США перед собой ставят, - полная нормализация белорусско-американских отношений. "В это понятие входит абсолютно все: политические, экономические отношения, бизнес, который мы можем совместно развивать, культура. Это действительно включает в себя все абсолютно", - подчеркнул он.

Актуальное интервью | Валентин Рыбаков Беларусь и США на пути к полной нормализации двусторонних отношений - что обсудили в Минске? Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН, делится деталями двухдневных переговоров Президента Беларуси с американской делегацией. - Как Беларусь может помочь остановить войну в Украине и предотвратить новую в Венесуэле? - Почему США полностью снимают санкции с калийной отрасли и задаются целью нормализовать отношения? - Понимают ли американцы национальные интересы Беларуси? 13.12.2025 19:38