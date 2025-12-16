Рычагом давления выступала еда - бывший боец ВСУ рассказал, как он голодал в украинской армии

военнопленный Денис Ракоса, ранее служивший в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7104c79f-dabe-4d87-96f4-f4d4008a5084/conversions/bd281e1e-6374-4042-9831-c0c26360a16c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7104c79f-dabe-4d87-96f4-f4d4008a5084/conversions/bd281e1e-6374-4042-9831-c0c26360a16c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7104c79f-dabe-4d87-96f4-f4d4008a5084/conversions/bd281e1e-6374-4042-9831-c0c26360a16c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7104c79f-dabe-4d87-96f4-f4d4008a5084/conversions/bd281e1e-6374-4042-9831-c0c26360a16c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Вооруженных силах Украины создаются штурмовые войска, в том числе и за счет иностранных легионеров. А Верховная рада разрабатывает закон о наборе в армию добровольцев на 2026 год. Существует серьезная проблема как в целом в Украине, так и в армии. Страну никто из своих защищать не торопится. И если послушать мнение самих украинцев, становится понятно, почему. В программе "Это другое" военнопленный Денис Ракоса, ранее служивший в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, рассказал свою историю.

"2 апреля 2025 года попал в учебку "Десна" Черниговской области, где пробыл до 18 мая. Там начались проблемы с продовольствием, в магазин нас не выпускали, - рассказал молодой человек. - Инструкторы, которые нас обучали, до этого проходили обучение в Великобритании. Также каждый месяц у нас собирали деньги. Но мы не знали, на что они идут, нам не говорилось".

военные в лесу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3033eb89-9ea8-4fb2-a75f-53b74b5dae3b/conversions/4ec348db-9759-48b0-8e13-f0c78d9a917c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3033eb89-9ea8-4fb2-a75f-53b74b5dae3b/conversions/4ec348db-9759-48b0-8e13-f0c78d9a917c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3033eb89-9ea8-4fb2-a75f-53b74b5dae3b/conversions/4ec348db-9759-48b0-8e13-f0c78d9a917c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3033eb89-9ea8-4fb2-a75f-53b74b5dae3b/conversions/4ec348db-9759-48b0-8e13-f0c78d9a917c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда 18 мая парень попал в подразделение в селе Христыще, то обратил внимание на то, что командиры постоянно употребляли алкоголь. "Очень много пили. Рядовой состав, мои сослуживцы употребляли очень много синтетических наркотиков. Их за это никак не наказывали. 26 июня я попал на позицию Брама, где уже начались очень большие проблемы с провизией. Мы постоянно голодали, доходило вплоть до голодных обмороков, даже иногда до галлюцинации. Такая же обстановка с провизией была и на соседних позициях", - рассказал военнопленный.

Денис Ракоса:

"Я неоднократно слышал, как парни с соседней позиции хотели пойти взять себе хотя бы немножко воды попить. Но такие позиции, как "Люся" и "Заря" выступали в качестве заградотрядов, и в случае перемещения парней с этих позиций была отдана команда стрелять на поражение".

По словам Ракосы, он пробыл я на Браме до 11 июня, и все это время за отказ выполнять какую-то команду рычагом давления выступала еда. Бойцам говорили, что намного реже будут сбрасывать еду, если они будут отказываться выполнять команды.

Это другое | Транш на выживание: как Запад продлевает мучения Украины? Киев до Нового года ждет транш в 5 млрд - но это не для победы над Россией, а лишь для поддержания системы, которая уже не выживает без внешних вливаний. Каждый такой транш подтверждает полную зависимость: он продлевает агонию, но не меняет ее сути. Большая часть помощи уходит просто на то, чтобы держаться на поле боя, а не побеждать. При этом на фоне разговоров о заморозке или завершении конфликта в ВСУ создают штурмовые войска (в том числе с иностранными легионерами), а Рада готовит закон о наборе добровольцев на следующий год. Это ярко показывает мобилизационный кризис: своих защитников "нэньке" катастрофически не хватает. 16.12.2025 22:15

Денис Ракоса родом из города Тальное Черкасской области. 13 марта текущего года в Ивана-Франковске он подписал контракт с ВСУ. Попал в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. 10 ноября у Дениса и его товарищей появилась возможность сдаться в плен. Они фактически без раздумий единогласно согласились, так как на тот момент уже были неоднократно контужены, имели легкие ранения.

"11 ноября мы сдались, при этом командованию нашему ничего не докладывали, поскольку по нам был бы сразу открыт огонь с соседних позиций, по нам бы работали "птичками", дронами", - рассказал молодой человек.

военный в землянке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57ea4d1d-1826-43d6-a251-9c112d54a7d0/conversions/f9f2cd08-4111-43c6-ba33-a501c4cdb3de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57ea4d1d-1826-43d6-a251-9c112d54a7d0/conversions/f9f2cd08-4111-43c6-ba33-a501c4cdb3de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57ea4d1d-1826-43d6-a251-9c112d54a7d0/conversions/f9f2cd08-4111-43c6-ba33-a501c4cdb3de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57ea4d1d-1826-43d6-a251-9c112d54a7d0/conversions/f9f2cd08-4111-43c6-ba33-a501c4cdb3de-xl-___webp_1920.webp 1920w

То, что при попытке украинских военнослужащих покинуть позиции либо сдаться в плен по ним ведется огонь на поражение беспилотниками, а также заградотрядами, ни для кого не секрет, утверждает Денис Ракоса.

"Скажу больше. При попытке российской стороны эвакуировать украинских военных, чтобы спасти им жизнь, украинцы уничтожают своих же, не давая возможности выжить в этой войне", - добавил он.