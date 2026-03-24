"С двух сторон есть встречное внимание" - Тищенко о перспективах сотрудничества Беларуси и КНДР

"Мы видим большие перспективы сотрудничества и возможности с точки зрения реализации интересов. С двух сторон есть встречное внимание. Мы можем дать Северной Корее очень много компетенций, связанных с сельскохозяйственной техникой. Что касается моментов, связанных с научными разработками и технологиями, и мы, и они в какой-то степени являемся продвинутыми в этих направлениях. Взаимный обмен будет полезен и очень важен. Наши государства всегда находятся в каком-то ситуативном моменте, когда формируется угроза. Я думаю, что даже в военных вопросах у нас есть о чем поговорить", - отметил эксперт по национальной безопасности, член РОО "Белая Русь" Александр Тищенко.