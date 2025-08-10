3.72 BYN
С кем развивает отношения БГТУ и с чем связан рост интереса молодежи к техническим специальностям
Вступительная кампания в БГТУ в 2025 году показала рост интереса молодежи к техническим и технологическим специальностям. Популярностью в этом году пользуются программная инженерия, направления, связанные с цифровизацией, технологиями лекарственных средств, биотехнологиями, приборами контроля качества продукции, технологиями переработки нефти, газа, органическим синтезом, технологиями неорганических веществ и так далее.
Ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов в "Актуальном интервью" рассказал о роли вуза в обеспечении технологического суверенитета и подготовке специалистов для экономики будущего.
На сегодняшний день в общем зачислены 2750 ребят, 1745 - в учреждения высшего образования, около тысячи будут получать среднее специальное образование в колледжах. "Показательно, что абитуриенты не боятся трудностей и идут учиться на сложные специальности. Это хороший тренд, связанный с возможностями предприятий обеспечивать лучшие условия, повышением зарплат, возможностями личного роста и работы на экспортно-ориентированных производствах", - отметил Игорь Войтов.
В университете обучаются ребята из 34 стран - Китая, России, Египта, Турции, Узбекистана, Мьянмы, Конго, Индии, Индонезии, Италии, Гвинеи, Зимбабве, Ирана, Ливии, Австралии, Камеруна и другие. Последняя тенденция - развитие сотрудничества с африканскими странами.
"Университет активно развивает международное сотрудничество - заключено 220 договоров с зарубежными университетами, создаются совместные институты образовательного и научного плана, прежде всего с КНР. Планируется создание совместных образовательных структур с Египтом, Зимбабве и другими странами, чтобы реализовывать совместные программы и обеспечивать получение степеней бакалавра и магистра", - рассказал Игорь Войтов.