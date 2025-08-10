С кем развивает отношения БГТУ и с чем связан рост интереса молодежи к техническим специальностям news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2f80142-73d6-42fb-9042-c9971230de3a/conversions/11f0b4aa-52bc-47e3-b4c7-dea6c41fe9ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2f80142-73d6-42fb-9042-c9971230de3a/conversions/11f0b4aa-52bc-47e3-b4c7-dea6c41fe9ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2f80142-73d6-42fb-9042-c9971230de3a/conversions/11f0b4aa-52bc-47e3-b4c7-dea6c41fe9ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2f80142-73d6-42fb-9042-c9971230de3a/conversions/11f0b4aa-52bc-47e3-b4c7-dea6c41fe9ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вступительная кампания в БГТУ в 2025 году показала рост интереса молодежи к техническим и технологическим специальностям. Популярностью в этом году пользуются программная инженерия, направления, связанные с цифровизацией, технологиями лекарственных средств, биотехнологиями, приборами контроля качества продукции, технологиями переработки нефти, газа, органическим синтезом, технологиями неорганических веществ и так далее.

Ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов в "Актуальном интервью" рассказал о роли вуза в обеспечении технологического суверенитета и подготовке специалистов для экономики будущего.

На сегодняшний день в общем зачислены 2750 ребят, 1745 - в учреждения высшего образования, около тысячи будут получать среднее специальное образование в колледжах. "Показательно, что абитуриенты не боятся трудностей и идут учиться на сложные специальности. Это хороший тренд, связанный с возможностями предприятий обеспечивать лучшие условия, повышением зарплат, возможностями личного роста и работы на экспортно-ориентированных производствах", - отметил Игорь Войтов.

В университете обучаются ребята из 34 стран - Китая, России, Египта, Турции, Узбекистана, Мьянмы, Конго, Индии, Индонезии, Италии, Гвинеи, Зимбабве, Ирана, Ливии, Австралии, Камеруна и другие. Последняя тенденция - развитие сотрудничества с африканскими странами.