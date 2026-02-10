С начала 2026 года Беларусь посетили более 11 тыс. человек из 38 стран Европы

11 139 иностранцев из 38 стран Европы прибыли с начала 2026 года в Беларусь по упрощенной системе. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Долгие годы наша страна продолжает сохранять баланс между открытостью и безопасностью, контролем и комфортом. Мы не отгораживаемся заборами, а выстраиваем мосты дружбы. И как пример - по решению Президента безвизовый въезд в страну для граждан более чем трех десятков европейских стран продлен до 31 декабря 2026 года.