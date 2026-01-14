Самая холодная ночь: на востоке Беларуси столбики термометров опустились до минус 30 градусов

Беларусь накрыли арктические морозы. Прошедшая ночь стала самой холодной в этом зимнем сезоне. На востоке страны столбики термометров опустились до минус 30 градусов.

В связи с сильными морозами в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Циклон "Фрэнсис-Улли", ушел и оставил после себя не только сугробы, но и арктическую стужу. Красного уровня опасности, в отличие от прошлой недели, сегодня нет: напомним, этот "код" вводится лишь при температуре от минус 35 градусов и ниже. Поэтому в стране объявлен оранжевый уровень.

Минувшей ночью столбики термометров опустились до минус 25, а на востоке - и вовсе до минус 30 градусов. Синоптики говорят, что эта ночь стала самой холодной в текущем сезоне. Подобные морозы встречаются в белорусских краях не чаще одного раза в 10-15 лет. Для сравнения: абсолютный минимум для января был зафиксирован в 1940 году в Толочине - тогда было минус 42,2 градуса.

В такие морозы повышается риск получения различных травм, не только из-за гололеда, но и фиксируются случаи обморожения и переохлаждения. Поэтому важно тепло одеваться. В дополнение - варежки, шапки и шарфы. А также особое внимание на дорогах. Накануне мы записали комментарий эксперта. Вот несколько рекомендаций.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Перед поездкой необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона. Двигайтесь плавно и аккуратно, без резких маневров и торможений, особенно вблизи переходов и на закруглениях дорог. Всем важно тепло одеваться во избежание обморожения. Пешеходам в ожидании общественного транспорта или перехода дороги следует стоять подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. При переходе смотреть по сторонам, начинать движение только убедившись, что на скользкой дороге автомобили успели остановиться. В Госавтоинспекции организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и улиц. Наряды ГАИ готовы к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации и оказанию помощи участникам дорожного движения".