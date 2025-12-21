В Брюсселе продолжают придумывать, как "поддержать" сельское хозяйство: например, открыть рынок для дешевой южноамериканской продукции и одновременно урезать европейским аграриям дотации. То есть, по сути, подарить крестьянам билет в один конец - на кладбище их бизнеса.

Речь идет о торговом соглашении между ЕС и странами МЕРКОСУР, которое создает зону свободной торговли: снижаются тарифы на широкий спектр товаров, включая агропродукцию, а в обмен Евросоюз получает доступ на латиноамериканские рынки для своей промышленности, услуг и зеленых технологий.

Брюссель уверяет: все это ради "прогресса". Вот только европейские фермеры подозревают: этот прогресс будет измеряться количеством закрытых ферм и тракторов, перекрывающих дороги. Конечно, обещаны "страховочные" оговорки и мониторинг рынка, но массовые протесты в европейских странах показывают - этим обещаниям уже никто не верит.

"Полная Европа"

25 лет переговоров, десятки раундов, тысячи страниц документов. История соглашения ЕС с объединением латиноамериканских стран, известным как МЕРКОСУР, напоминает бесконечный сериал, где сценаристы давно утратили нить повествования, но все равно продолжают выпускать сезоны. Великая цель - объединить рынки Европы и Южной Америки, создать зону свободной торговли более чем для 700 млн человек. Автомобили, химия и машины из ЕС - в обмен на мясо, сою и кофе из Бразилии и Аргентины. Вопрос только один: это экономический прорыв или похоронка для европейских фермеров?

Улоф Гилл, заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии:

"Комиссия ожидает подписания Соглашения между ЕС и МЕРКОСУР к концу 2025 года. С момента завершения политических переговоров мы внимательно выслушали европейских фермеров, потребителей, государства-члены и членов Европарламента. Мы считаем, что эта сделка имеет первостепенное значение для нашего Европейского союза с экономической, дипломатической и геополитической точек зрения, а также с точки зрения нашего авторитета на мировой арене".

Красивые слова, вот только в искренность их верится с трудом. Как и в честность французского президента, который неожиданно выступил против подписания сделки века. Макрон потребовал дополнительных защитных мер для европейских фермеров, но в первую очередь - для своих отечественных. Хотя, будем откровенны, Еврокомиссия и так согласовала введение дополнительных барьеров и квот на импорт некоторых видов аграрной продукции, в том числе мяса птицы и говядины.

Лула да Силва, президент Бразилии:

"Возникла небольшая проблема. Президент Франции Макрон очень обеспокоен своими фермерами. Он думает, что они потеряют конкурентоспособность. Они не хотят заключать соглашение, потому что люди во Франции обеспокоены. Даже когда я говорю ему, что Бразилия не конкурирует с французской сельскохозяйственной продукцией".

На самом деле сделка с МЕРКОСУР рискует стать смертельным потрясением для фермеров ЕС. Им фактически предлагают конкурировать с хозяйствами, работающими по другим правилам, именно в тот момент, когда поддержку "своим" в Европе режут ради оборонки и зеленой повестки. И тут может показаться, что французский президент, словно рыцарь в блестящих доспехах, встал на защиту народа. Но на деле это, скорее, костюмированный бал: Макрон пытается охладить гнев аграриев. Те не только в панике от планов ЕС, но и испытывают настоящий мандраж из-за эпидемии дерматита крупного рогатого скота.

Сейчас Франция вновь бурлит от протестов аграриев. Неудивительно, ведь из-за распространяющегося дерматита в стране введен "санитарный протокол", по которому в случае подозрения на болезнь уничтожается не только больное животное, но и все стадо целиком. Люди пытаются хоть как-то отстоять здоровый скот, обреченный на уничтожение, параллельно устраивая проводы в последний путь сельскому хозяйству. Спасибо Макрону за это.

Премьер польского режима Туск тоже играет не на стороне своих крестьян, зато покорно исполняет волю Брюсселя. Сначала наводнил страну дешевыми украинскими продуктами, поднял налоги, а после втихаря согласился на сделку с МЕРКОСУР. При этом местные СМИ рассказывали о якобы "жесткой" позиции правительства в защиту фермеров, но немецкий канцлер Мерц сдал поляка с потрохами. Да и сам Туск на заседании Сейма в ответ на критику соглашения буквально "сыграл на носу".

Вообще тот, кто следит за тем, что происходит в Польше, в цирке уже не смеется. О какой защите прав фермеров или кого-то еще вообще может идти речь, когда два главных политика страны заняты лишь перетягиванием политического одеяла. Намедни Туск пожаловался, что Навроцкий добавил его в черный список и не отвечает на телефонные звонки.

Дональд Туск, премьер польского режима:

"Президент Навроцкий и его окружение фактически отказываются от сотрудничества, когда речь идет о международной политике. Подобные попытки подорвать авторитет правительства и Польши - это очень плохо. Уже много недель от Навроцкого нет практически никакой реакции - он даже не берет трубку".

А может, Навроцкий правильно поступает? Зачем работать с тем, кто интересы Германии и Брюсселя ставит выше нужд Варшавы. Говорят, сделка с МЕРКОСУР - фактически обмен коров на автомобили. Вот только Польша не производит машин, которые могла бы экспортировать. Чего не скажешь о Германии. А ей новые рынки сбыта очень нужны. Автопром просел на 76 % - таким провальным результатом не может похвастаться ни одна другая страна. Плюс массовые банкротства и сокращения.

Даниэль Штельтер, немецкий экономист:

"В промышленности массово сокращаются рабочие места, и это отражается на всей экономике. Когда теряется хорошо оплачиваемая работа, люди меньше потребляют, что, опять же, сказывается на экономике. Это печально и совершенно непонятно, почему политики заботятся обо всем, кроме того, как привести финансовую ситуацию в Германии в порядок".