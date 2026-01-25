Селиверстов: Беларусь должна поставлять в РФ хорошую, качественную, высокомаржинальную продукцию

"Сохранить мы точно хотим", - отметил он. Но вопрос не только в деньгах, но и в количестве проданной продукции с хорошей добавленной стоимостью. "Потому что затратить массу ресурсов, чтобы продать много дешевых тракторов и на этом заработать 3 копейки, это не наша цель, - заявил глава дипмиссии Беларуси в России. - Мы должны поставлять туда хорошую, качественную, высокомаржинальную продукцию. И за этим и рост товарооборота, и самое интересное - от этого товарооборота больше прибыли и доходов в бюджет. Можно и лапти тысячами продавать, но это не значит, что ты на этом сильно заработаешь. Условный, конечно, пример. Поэтому товарооборот еще должен оцениваться еще по некоторым другим факторам".