Сенсорная комната и класс робоконструирования: новый детский сад открыли в Московском районе Минска

Лучший подарок нашим детям в канун Нового года. Социальные объекты, многофункциональные учреждения образования, детский сад номер № 591 открыл свои двери в Московском районе Минска. Здесь есть свой бассейн, сенсорная комната и класс робоконструирования.

Татьяна Цвирко, заведующая детским садом № 591 г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f462aa7c-9fda-42ca-8901-0c23ec08416b/conversions/eb28b1ec-f6ea-403f-92c0-d3fbf890c4fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f462aa7c-9fda-42ca-8901-0c23ec08416b/conversions/eb28b1ec-f6ea-403f-92c0-d3fbf890c4fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f462aa7c-9fda-42ca-8901-0c23ec08416b/conversions/eb28b1ec-f6ea-403f-92c0-d3fbf890c4fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f462aa7c-9fda-42ca-8901-0c23ec08416b/conversions/eb28b1ec-f6ea-403f-92c0-d3fbf890c4fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Цвирко, заведующая детским садом № 591 г. Минска: "12 групп. В этом году будет 4 группы для детей ясельного возраста, 2 группы специальные для детей с тяжелыми нарушениями речи, одна группа, где детки разговаривают только на белорусском языке. Предусмотрено здесь все для детей, для того, чтобы воспитать достойную личность".

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38b7b5d1-f658-47f0-83e6-562e37bd52cf/conversions/98c9d685-0e21-4531-9d57-d29b81a57e20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38b7b5d1-f658-47f0-83e6-562e37bd52cf/conversions/98c9d685-0e21-4531-9d57-d29b81a57e20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38b7b5d1-f658-47f0-83e6-562e37bd52cf/conversions/98c9d685-0e21-4531-9d57-d29b81a57e20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38b7b5d1-f658-47f0-83e6-562e37bd52cf/conversions/98c9d685-0e21-4531-9d57-d29b81a57e20-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Я бы хотел поблагодарить и строителей, и проектировщиков, и городские власти за такой хороший совместный проект - пример государственно-частного партнерства. Я уверен, что это место принесет детям радость и они получат настоящее удовольствие".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe057f6-f6c4-47b0-a46c-f1e5d50fec80/conversions/0eff4f0e-081a-4b15-8083-9ba2e949bffb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe057f6-f6c4-47b0-a46c-f1e5d50fec80/conversions/0eff4f0e-081a-4b15-8083-9ba2e949bffb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe057f6-f6c4-47b0-a46c-f1e5d50fec80/conversions/0eff4f0e-081a-4b15-8083-9ba2e949bffb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe057f6-f6c4-47b0-a46c-f1e5d50fec80/conversions/0eff4f0e-081a-4b15-8083-9ba2e949bffb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома: "Традиция к государственным праздникам, к важным событиям вот такие подарки в виде социальных объектов минчанам, жителям города преподносить. И в канун старта республиканской акции "Наши дети", в канун новогодних рождественских праздников открылся детский сад. Современный детский сад, хорошо укомплектованный, с точки зрения необходимого оборудования, инвентаря, развивающей среды. Детский сад, который станет домом для наших малышей, где они смогут получать качественное дошкольное образование, развиваться".