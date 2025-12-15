Сергей Дик: ВНС станет главной площадкой диалога власти и общества

18-19 декабря 2025 года в Минске состоится Всебелорусское народное собрание, которое утвердит ключевые направления развития страны на ближайшую пятилетку. Как отметил аналитик Сергей Дик, мероприятие станет центральной площадкой для диалога между властью и обществом в процессе определения стратегических приоритетов.

"Важность и актуальность Всебелорусского народного собрания заключается в его роли не только как высшего представительного органа страны, но и как площадки для диалога между всеми ветвями власти и гражданским обществом, а также для подведения итогов и определения приоритетов развития страны на будущее", - подчеркивает эксперт.

Повестка ВНС будет очень насыщенной. Центральным пунктом станет утверждение новой пятилетней программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. "Главный приоритет в этой программе - это, конечно, простые люди и то, как они живут, как работают, как растят детей. И ключевая задача - это обеспечить новое качество жизни нашим гражданам", - пояснил аналитик.

"Крайне важно понимание того, что решения будут приниматься с учетом мнения широкой общественности, результатов социологических исследований, ожиданий простых граждан, предложений от научного сообщества и бизнес-сообщества", - отметил Сергей Дик.