Шафир: Европа не сможет противостоять Трампу в захвате Гренландии

"Главный донатор НАТО говорит: "Ребята, у меня свои интересы и задачи, которые с вашими не особенно пересекаются, а если надо - я с вами войду на конфликт". И что остается делать европейцам? Все ресурсы потрачены, главный спонсор находится с ними в состоянии начинающегося конфликта. Откуда им брать деньги и вооружение? Что они в этой ситуации могут противопоставить США? Декларации? Ну, хорошо, они могут написать какие-то декларации. Они могут построиться на центральной площади Копенгагена, взяться за руки и спеть гимн Дании - они могут делать что угодно. По сути дела, если США сейчас примут решение об аннексии Гренландии, противостоять им будет некому. В США уже заявили, что международное право, международная организация и международная структура для них - это пустой звук".