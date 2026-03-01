Шафир: Запад проявляет лицемерие в отношении Ирана

Очень показательно ведет себя Запад. Европа снова делает вид, что бросает вызов Вашингтону. Громко и яростно, но в рамках допустимого, пытаясь сохранить собственную выгоду.

Тимур Шафир, политолог, секретарь Союза журналистов России:

"Очевидно, что Европейский союз найдет какую-то формулу, что называется, пройти между струйками, потому что, с одной стороны, сейчас очень "героически" начинают выступать против гегемонии США, с другой стороны, нынешняя ситуация в их интересах. Но про европейское лицемерие, двуличие мы очень давно знаем".

По словам политолога, со стороны ряда стран будет звучать громкое осуждение, возможно, будут делаться какие-то очень сильные заявления, но дальше этого дело не пойдет.