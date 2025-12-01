Шпилевская: Голос делегата ВНС важен в принятии Программы социально-экономического развития

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы разработана, но активно обсуждается в обществе. На Президиуме ВНС Председатель ВНС Президент Беларуси Александр Лукашенко четко акцентировал внимание на том, что в обсуждении этой Программы должны быть задействованы все делегаты Всебелорусского народного собрания. Это и есть высшая форма народовластия. Такое мнение выразила директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель БСЖ Ольга Шпилевская.

Она отметила, что на одной площадке соберутся человек, работающий на конкретном производстве или в сельском хозяйстве, и министр с председателем (например, председатель Совета Республики и Президент), которые вместе обсудят каждый пункт развития страны на ближайшую пятилетку. "Это образующий документ, который показывает, как каждый из нас будет жить на протяжении следующих пяти лет, поэтому требование к Программе было таким, чтобы она была понятной, конкретной и содержала все пункты, которые будут понятны всем людям", - подчеркнула Ольга Шпилевская.

Председатель БСЖ добавила, что каждый делегат должен в нее вникнуть и проанализировать, потому что за выполнение каждого пункта будет нести ответственность и делегация ВНС. "Поэтому его голос важен в принятии этой Программы, потому что это Программа развития Беларуси на ближайшую пятилетку, поэтому здесь тоже есть коллективная ответственность за то, что происходит", - сказала она.