Швед представил коллективу экономического суда Гродненской области нового руководителя
Нового председателя экономического суда Гродненской области сегодня представили коллективу. Указом Президента Беларуси им назначен Эдуард Король. До этого назначения он занимал должность заместителя председателя экономического суда Гродненской области, где работал над рассмотрением экономических споров и организацией судебной практики в регионе.
В связи с развитием решений, принятых Всебелорусским народным собранием, укрепление судебной системы страны остается одним из приоритетов. Нового руководителя представил председатель Верховного Суда Беларуси Андрей Швед.
Андрей Швед, председатель Верховного Суда Беларуси:
"Ставя задачи на текущий момент перед экономическими судами, во главу угла мы ставим защиту экономических интересов государства в условиях жесткого санкционного давления на нашу страну. Суды в ближайшее время будут сориентированы на то, чтобы максимально защищать интересы государства и всеми возможными способами отстаивать интересы Республики Беларусь".
Верховный Суд продолжает плановую работу по укреплению судебной вертикали. В эти дни в регионах представляют новых руководителей экономических судов.
Ранее в Минске был представлен председатель Апелляционного экономического суда, 29 декабря - руководитель экономического суда Гродненской области, в ближайшие дни состоится представление председателя экономического суда Гомельской области.