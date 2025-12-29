Швед представил коллективу экономического суда Гродненской области нового руководителя

Нового председателя экономического суда Гродненской области сегодня представили коллективу. Указом Президента Беларуси им назначен Эдуард Король. До этого назначения он занимал должность заместителя председателя экономического суда Гродненской области, где работал над рассмотрением экономических споров и организацией судебной практики в регионе.



В связи с развитием решений, принятых Всебелорусским народным собранием, укрепление судебной системы страны остается одним из приоритетов. Нового руководителя представил председатель Верховного Суда Беларуси Андрей Швед.

"Ставя задачи на текущий момент перед экономическими судами, во главу угла мы ставим защиту экономических интересов государства в условиях жесткого санкционного давления на нашу страну. Суды в ближайшее время будут сориентированы на то, чтобы максимально защищать интересы государства и всеми возможными способами отстаивать интересы Республики Беларусь".