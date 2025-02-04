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Швед: В Беларуси еще около 100 мест массовых захоронений времен Великой Отечественной войны
В рамках дела о геноциде белорусского народа в Беларуси продолжатся раскопки. Как рассказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в интервью "Первому информационному", сегодня в Беларуси еще около 100 мест массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны.
Андрей Швед:
"Осмотр места массового уничтожения людей - это не просто произведение раскопок. Нужно определить границы, нужно чтобы саперы провели обследование, потому что во многих таких местах мы находим неразорвавшиеся боеприпасы. Эти звери добивали людей там - прямо в могилы бросали гранаты и другие предметы. И мы должны обезопасить тех, кто работает на месте раскопок".
Еще одного карателя в рамках дела о геноциде белорусского народа начнут судить в Минске 6 февраля. Обвиняемый Семен Серафимович в годы немецкой оккупации был причастен к смерти более 4 тыс. человек. Дело насчитывает 30 томов, и по нему проходят 54 свидетеля. Подробнее об этом смотрите в проекте "Разговор у Президента" 4 февраля после "Панорамы".