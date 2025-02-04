Швед: В Беларуси еще около 100 мест массовых захоронений времен Великой Отечественной войны

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В рамках дела о геноциде белорусского народа в Беларуси продолжатся раскопки. Как рассказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в интервью "Первому информационному", сегодня в Беларуси еще около 100 мест массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны.

Андрей Швед:

"Осмотр места массового уничтожения людей - это не просто произведение раскопок. Нужно определить границы, нужно чтобы саперы провели обследование, потому что во многих таких местах мы находим неразорвавшиеся боеприпасы. Эти звери добивали людей там - прямо в могилы бросали гранаты и другие предметы. И мы должны обезопасить тех, кто работает на месте раскопок".