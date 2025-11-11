3.68 BYN
Швенченене: Простые литовцы на стороне Президента Беларуси
Литовские перевозчики угрожают Вильнюсу забастовкой и перекрытием дорог в стране, если власти немедленно не начнут диалог с Минском. Об этом пишут литовские СМИ. Однако пока их правительство предлагает водителям фур самим о себе позаботиться и решить проблему самостоятельно, литовская ассоциация перевозчиков подсчитывает убытки. Они миллионные. Мнение эксперта из Литвы.
Эрика Швенченене, активист, лидер международного форума добрососедства (Литва):
"Где-то 70 % комментариев в сторону нашего президента, что он не имеет своего голоса, что не заступается за своих граждан, что Литва ничего не сделала, абсолютно ничего, даже не организовала какую-то помощь финансовую, чтобы люди могли там ночевать. Чисто по-человечески мы не сделали ничего".
Она поблагодарила Президента Беларуси за то, что людей выпустили. "Они же не виноваты. Им просто создали коридор, чтобы они вернулись, это очень благородный поступок, несмотря на то что машины там остались. Машины не люди. А у людей тоже ломаются жизни. Простой народ стоит на стороне Александра Лукашенко, потому что все понимают, мы заслужили и получили, что заслужили. Увы", - заключила Эрика Швенченене.