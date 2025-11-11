Швенченене: Простые литовцы на стороне Президента Беларуси

Литовские перевозчики угрожают Вильнюсу забастовкой и перекрытием дорог в стране, если власти немедленно не начнут диалог с Минском. Об этом пишут литовские СМИ. Однако пока их правительство предлагает водителям фур самим о себе позаботиться и решить проблему самостоятельно, литовская ассоциация перевозчиков подсчитывает убытки. Они миллионные. Мнение эксперта из Литвы.

Эрика Швенченене, активист, лидер международного форума добрососедства (Литва):

"Где-то 70 % комментариев в сторону нашего президента, что он не имеет своего голоса, что не заступается за своих граждан, что Литва ничего не сделала, абсолютно ничего, даже не организовала какую-то помощь финансовую, чтобы люди могли там ночевать. Чисто по-человечески мы не сделали ничего".