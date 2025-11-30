Швейные изделия, картины, керамика: в Минске продолжает работу выставка-ярмарка "Творения сердец

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Мне кажется, что для этих людей нужно показать себя, показать, как они реализуются, показать свои работы. Не каждый сможет сделать то, что представлено сегодня на выставке. Эти люди, несмотря на свои какие-то ограничения, делают эти потрясающие вещи. Они могут быть востребованы в экономике. На это тоже нужно обратить внимание. Мне кажется, такие выставки обращают на это внимание".