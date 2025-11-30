3.72 BYN
Швейные изделия, картины, керамика: в Минске продолжает работу выставка-ярмарка "Творения сердец
В Минске продолжает работу республиканская выставка-ярмарка "Творения сердец". Вернисаж приурочен к Международному дню инвалидов.
Уникальные швейные изделия, картины, керамика и предметы декоративно-прикладного искусства. Свои работы представили более 200 умельцев из реабилитационно-трудовых мастерских, кружков территориальных центров, а также социальных пансионатов со всей страны.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Мне кажется, что для этих людей нужно показать себя, показать, как они реализуются, показать свои работы. Не каждый сможет сделать то, что представлено сегодня на выставке. Эти люди, несмотря на свои какие-то ограничения, делают эти потрясающие вещи. Они могут быть востребованы в экономике. На это тоже нужно обратить внимание. Мне кажется, такие выставки обращают на это внимание".
Посетить выставку-ярмарку в торговом центре "Столица" можно 30 ноября. Вход свободный.