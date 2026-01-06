3.67 BYN
Сильные морозы ожидаются в Беларуси после Рождества
Беларусь продолжает заметать. По всей стране сильный снег и метели, на дорогах - снежные накаты и гололедица. Водителей призывают быть предельно осторожными. По прогнозам синоптиков, мороз будет лишь крепчать.
По ощущениям, из-за высокой влажности (до 90 %) и ветра (до 35 км/ч) температуру, которая сегодня на улице, можно смело умножать на 2: минус 5 кажется, как минус 11. Такая некомфортная погода будет в ближайшие дни.
Более 1,5 тыс. единиц спецтехники готовы к расчистке республиканских дорог от снега
В условиях сильных осадков рекомендуется максимально ограничить поездки. Перед началом движения очистить автомобиль от снега, заправить незамерзайкой автомобиль, убедиться в исправности световых приборов, системы отопления салона. Двигаться с безопасной скоростью, а не максимально допустимой, увеличить дистанцию и боковой интервал, включить ближний свет фар. При вынужденной остановке на дороге постарайтесь обозначить авто в соответствии с правилами дорожного движения и как можно быстрее покинуть машину.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Планируйте свой маршрут заранее, учитывая время с запасом на непредвиденные ситуации, чтобы не пришлось торопиться, тем самым создавая нервозность и опасность для движения. Забудьте о резких маневрах и необдуманных поступках за рулем. Они могут стать серьезной причиной ДТП".
Пешеходам ГАИ рекомендует использовать яркую одежду, а вечером носить световозвращающие элементы, которые позволят водителям заранее увидеть человека на дороге. Синоптики предупреждают, что после Рождества серьезно похолодает.
Минсктранс предупреждает о задержках общественного транспорта
И как предупреждает Минсктранс, в связи со сложными погодными условиями в столице наблюдаются задержки общественного транспорта. Учитывайте данную информацию при планировании поездок.