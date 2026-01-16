3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Сильные морозы в Беларуси отступать не собираются: ночью местами до минус 28 градусов
Сильные морозы и гололедица. Температурный рекорд почти 40-летней давности побит в Беларуси. И судя по прогнозам, отступать морозы не собираются.
По 19 января в Беларуси установится аномально морозная погода, вызванная влиянием сибирского антициклона. Столбики термометров ночью опустятся до экстремальных значений, местами до минус 28 градусов. Все службы Беларуси переведены в усиленный режим.
Денис Федоров, замдиректора ЖКХ № 1 Московского района г. Минска: "Задействовано 20 единиц техники по уборке территории, проезжей части, придомовой территории, автовышки для сбития сосулек и очистки крыш от снега и наледи. Далее очищаются дворовые проезды. На постоянной основе ведется работа, что также немаловажно, по обеспечению бесперебойной работы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. В круглосуточном режиме работают на районе аварийной бригады, которые незамедлительно принимают меры по устранению любых аварийных ситуаций".
Энергетики перешли на усиленный режим работы
Энергетики перешли на усиленный режим контроля подстанций и линий электропередачи, коммунальные службы создают запас топлива и обеспечивают готовность модульных котельных. К ликвидации возможных технологических нарушений готовы 670 аварийно-восстановительных бригад общей численностью две с половиной тысячи человек. Для поддержания комфортных условий в жилфонде повышена температура в теплосетях страны.