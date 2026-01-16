Сильные морозы в Беларуси отступать не собираются: ночью местами до минус 28 градусов

Сильные морозы и гололедица. Температурный рекорд почти 40-летней давности побит в Беларуси. И судя по прогнозам, отступать морозы не собираются.



По 19 января в Беларуси установится аномально морозная погода, вызванная влиянием сибирского антициклона. Столбики термометров ночью опустятся до экстремальных значений, местами до минус 28 градусов. Все службы Беларуси переведены в усиленный режим.

Денис Федоров, замдиректора ЖКХ № 1 Московского района г. Минска: "Задействовано 20 единиц техники по уборке территории, проезжей части, придомовой территории, автовышки для сбития сосулек и очистки крыш от снега и наледи. Далее очищаются дворовые проезды. На постоянной основе ведется работа, что также немаловажно, по обеспечению бесперебойной работы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. В круглосуточном режиме работают на районе аварийной бригады, которые незамедлительно принимают меры по устранению любых аварийных ситуаций".

Энергетики перешли на усиленный режим работы