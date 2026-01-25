Символы Беларуси в надежных руках: как работает единственный в стране "Дом Брестского Аиста"

В первом и пока еще единственном в Беларуси "Доме Брестского Аиста" четко знают, как вырастить птенца и при этом адаптировать к жизни в дикой природе. В ближайшем будущем здесь планируют реализовать уникальный проект по инкубированию. Все это стало возможным благодаря неравнодушному уроженцу России Дмитрию Авдееву.

Около 10 лет назад он приехал в Синеокую, где спустя время волею случая стал спасать тех, кто является символом Беларуси. Через его реабилитационный центр прошло более 100 пернатых - это не только аисты, но и совы. В зимний период все чаще попадают лебеди.

Ослабленного лебедя в "Дом Брестского Аиста" принесли сотрудники МЧС. Сначала птице сделали УЗИ, а после приехали к другому специалисту на полноценную консультацию.

Елена Ткалич, ветеринарный врач:

"Мы видим, что есть гематомы, поврежден глаз. Вес хороший, на удивление. Продолжительность лечения у этих птиц занимает больше времени".

По приезду домой выполняются все назначения ветврача. Необходимые процедуры Дмитрий делает сам. Бывают они самые разные: кому-то нужно капельницу поставить, кому-то обработать раны.

На попечении Дмитрия есть еще два лебедя. Одного из них пытались сами выходить неравнодушные люди, но потом все же привезли к опытному человеку в этом деле. Второго лебедя Дмитрий поймал в поле. Птица нуждалась в помощи, только в руки человека не давалась несколько дней.

Для разведения черных аистов соорудили новый вольер. Необходимый опыт уже есть - в 2025 году впервые в Беларуси инкубировали яйцо аиста. Впоследствии птица успешно адаптировалась в дикой природе.

Дмитрий Авдеев, директор природоохранного учреждения "Дом Брестского Аиста":

"Практически на голову мне упал птенец. Взрослые особи его выкинули, как самого слабого. Опыта у меня никакого не было, но удалось его выкормить, социализировать, и он благополучно улетел вместе с остальными дикими аистами. Люди начали привозить птенцов, поэтому 18 января 2024 года я официально зарегистрировал природоохранное учреждение "Дом Брестского Аиста".

"Дом Брестского Аиста" является уникальным для Беларуси. Прежде всего здесь помогают птенцам, выброшенным из гнезд - в 2025 году спасли более 30 малышей и все благополучно отправились в дикую природу. Адаптировать пернатых к жизни на воле - главная задача, подчеркивает Дмитрий. Но некоторые из-за серьезных травм остаются в доме навсегда.

У каждой птицы своя история. Например, у одного из аистов из желудка извлекли более 1 кг земли и песка. Ситуация стала серьезным примером того, как искренние, но неграмотные намерения людей по отношению к дикой птице чуть ее не убили.

"Аисты - это хищники, которые переваривают еду кислотой. Им нужен постоянно кальций. Если его не будет, то птица будет в ужасном состоянии", - отметил Дмитрий Авдеев.