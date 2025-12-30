Синоптики Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы и сильного ветра объявлен на 30 декабря в Беларуси. На большей части страны ожидается снег, мокрый снег. Днем в отдельных районах слабая метель. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, по западу во многих районах до 20 метров в секунду. Днем ожидается от минус 1 до минус 7.