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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 18 сентября
Красный уровень в двух областях и до 28 градусов ожидаются в Беларуси 18 сентября, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).
Ночью будет малооблачно, днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по югу местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами в северных районах может быть слабый туман.
Ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 9-15, по северу местами плюс 6-8 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.
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