Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси

Сирийские парламентарии намерены принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси. Об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел и по делам экспатриантов Сирийской Арабской Республики Бассама Саббага с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. В прошлом году наши страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. А сегодня подводили промежуточные итоги двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание - торгово-экономической сфере взаимодействия.

Сергей Алейник, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В условиях незаконных односторонних санкций, которые применяются как к Сирии, так и к Беларуси, это сотрудничество сопряжено с определенными трудностями. Несмотря на это, мы сегодня наблюдаем положительную динамику роста двустороннего товарооборота. Безусловно, в ходе предстоящего заседания двухсторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будут намечены дополнительные шаги по активизации и расширению этого сотрудничества".

Бассам Саббаг, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии:

"Выражаю благодарность Александру Лукашенко за его гуманитарные инициативы по принятию наших детей на оздоровление в Беларусь. С начала действия этой программы ваша страна приняла более полутора тысяч наших детей. Такое восстановление положительно влияет на них как в образовательном, так и в психологическом плане".