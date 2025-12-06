Ситуация в Украине влияет на электоральную кампанию в США?

"Волков и Сыч" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de569c76-5631-40a7-a484-7d4146ca1ea9/conversions/7b997d16-d33d-472f-9a00-c3584b1e67be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de569c76-5631-40a7-a484-7d4146ca1ea9/conversions/7b997d16-d33d-472f-9a00-c3584b1e67be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de569c76-5631-40a7-a484-7d4146ca1ea9/conversions/7b997d16-d33d-472f-9a00-c3584b1e67be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de569c76-5631-40a7-a484-7d4146ca1ea9/conversions/7b997d16-d33d-472f-9a00-c3584b1e67be-xl-___webp_1920.webp 1920w

По-своему взглянуть на события в стране и мире в подкасте "Волков и Сыч" предлагают авторы собственных проектов - Андрей Сыч и Алексей Волков. Деятельность президента США Дональда Трампа в фокусе их внимания.

На днях американский лидер подписал новую стратегию национальной обороны США. 33 страницы. Интересно, что в этом документе Дональд Трамп говорит о том, что Европа уже дичает и она должна отвечать сама за себя. Цитата: "Хотя вопрос установления мира в Украине и упоминается, когда речь заходит о Европе, официальная позиция Америки теперь заключается в том, что ее безопасность зависит от решительного сдвига политики на континенте вправо".

На трех страницах документа Европейский союз, среди прочих, обвиняется в повышении риска стирания цивилизации из-за резкого роста иммиграции, снижения рождаемости и предполагаемого подрыва демократических свобод.

Волков и Сыч в прямом эфире: что ждёт мирный план Трампа и какую роль сыграет Беларусь? Прямо сейчас в эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч дают большой аналитический разбор ситуации вокруг установления мира в Украине и отвечают на вопросы зрителей. Главные темы: - Какие сценарии реализации мирного плана Дональда Трампа наиболее вероятны: жесткая эскалация или прагматичный «бизнес-подход», где нет личных обид - только национальные интересы? - Какую роль в урегулировании конфликта сыграют Беларусь и страны Евросоюза? 06.12.2025 23:10

Трамп собирается поддерживать националистические правительства, националистические партии, как "Альтернатива для Германии".

Те партии и те политические деятели, о которых говорит глава Белого дома, - это как раз люди, которые принимали участие в его инаугурации. Тогда разразился большой скандал. Основные политики не приехали на инаугурацию Трампа, потому что он их не пригласил. А не пригласил по какой причине? В определенный период все они сделали жесткую ставку на Байдена. И сегодня именно поэтому мы видим такое отношение Трампа к европейским элитам.

Возможно, и Украина подвергается в определенной степени такому отношению со стороны Белого дома, потому что скандал с компанией Burisma мог принести определенные политические очки для Трампа во время электоральной кампании. Но Зеленский сделал ставку на демократов и активно их поддерживал тогда.

Во время первой каденции Трампа как раз таки так называемые "пленки Деркача", которые опубликовал Зеленский, чуть не стоили Трампу президентского кресла. Тогда инициировали импичмент.

Соединенные Штаты - империя, и продолжительное время США являлись таким мечом правосудия, как они себя пытались позиционировать в мире. Их внутренняя политика никогда не зависела от внешних факторов. Фактически сегодня мы понимаем: на то, как будет выстроена электоральная кампания в Соединенных Штатах, влияет ситуация в Украине. Это непостижимо! Страна, которая всегда позиционировала себя основным центром силы в мире, сегодня стоит на куриных ножках и трепетно следит за украинской повесткой.