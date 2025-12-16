Пока наши соседи учатся якобы обороняться и якобы от нас они уже несут боевые потери. Официальная статистика, естественно, держится в тайне. Но сводки, попадающие в СМИ, говорят о том, что счет погибших натовских военных во время учений уже идет на десятки.

На крайних учениях в Литве во время минометной учебной стрельбы погиб бельгийский военный. Весной несколько дней тащили американский бронетранспортер, который утонул вместе с военными в болоте, не обозначенном Литвой на карте. В Польше в этом месяце в армии погибло четверо военнослужащих, подробности не разглашаются.

А почему с Западного, еще даже не фронта, но уже прилетают похоронки - в новом выпуске "По форме" расскажет Анна Литаш.

Forward Land Forces - многонациональная боевая группа под руководством НАТО, развернутая на территории Литвы с 2017 года. Ее ключевая цель - сдерживание и коллективная оборона в рамках статьи 5 Вашингтонского договора, конкретнее - защита союзников. Дислокации натовской группировки у белорусско-российской границы предшествовал украинский "Майдан" 2014 года. В связи с этим на саммите в Украине было принято решение о создании расширенного передового присутствия в странах Балтии и Польше. Всего - 4 группы. Их миссия - защита своей территории, которая никому не нужна, и демонстрация западно-американских мускулов нашим военным. Но на самом деле что происходит на полигонах у соседей, если едва ли не каждый месяц с Западного "фронта" прилетают похоронки?

28 ноября 2025 года 22-летний военнослужащий из Бельгии получил множественные ранения во время учений по боевой стрельбе из минометов, проходивших на литовском полигоне Пабраде в рамках указанной выше миссии. На следующий день мужчина скончался.

В марте этого же года на этом же полигоне погибли четыре американских военнослужащих, находившихся в затонувшей в болоте бронированной ремонтно-эвакуационной машине. Бронетранспортер удалось поднять из воды лишь спустя шесть дней после происшествия.

Как это называется? Безответственность командиров? Разгильдяйство? Непрофессионализм? Риторический вопрос.

Но это далеко не все небоевые потери.

В августе 2024 года в ходе многонациональных учений НАТО было ранено несколько военнослужащих. В июне 2023 года в ходе маневров "Волчья яма" на полигоне в Пабраде погиб 23-летний младший сержант чешской армии. Еще 5 были ранены.

Чуть менее трагичная картина в Латвии. За последние два года на полигонах в ходе занятий погибло 2 военнослужащих альянса.

Да, безвозвратные потери военных в мирное время есть во многих государствах. Несчастные случаи, невнимательность, но это может быть один-два инцидента за несколько лет. Чего не скажешь о Польше. Только за последние 2 года там погибло свыше 10 военнослужащих НАТО, столько же получили тяжелые ранения и привели к увечьям. К слову, на территории западной соседки находится самый крупный и развернутый контингент войск НАТО - фактически штаб-квартира Сухопутных войск США в Европе, ретирующиеся бригады, системы противоракетной обороны.

Основные причины гибели - ДТП с участием военной техники, наезд на военнослужащих бронетехники, разрыв артиллерийских снарядов, инцидент с падением военных с высоты. Проанализировав данные случаи можно сделать вывод, что большинство случаев гибели произошли из-за некомпетентности самих военнослужащих и непрофессионализма и разгильдяйства натовских командиров.