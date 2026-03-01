Скотт Риттер: Трамп позвонил Лукашенко, чтобы использовать Минск как мост для переговоров с Путиным

Почему американский президент Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко с Аляски, был ли это знак уважения к Президенту Беларуси, рассказал военный аналитик и экс-разведчик США Скотт Риттер.

Аналитик назвал этот шаг "умным ходом" и объяснил логику: "Можно пытаться напрямую повлиять на Владимира Путина (президента РФ - прим. news.by) или использовать косвенный подход через Лукашенко. Если установить взаимопонимание с белорусским лидером, он может поговорить с президентом России - это то, чего хотят Соединенные Штаты".

По мнению Скотта Риттера, США столкнутся с бесконечной чередой неудач в Украине. Есть люди, которые пытаются создать нереалистичное видение будущего Украины. А Президент Беларуси очень уважительно относится к этой стране. "Я думаю, чем лучше у нас будут отношения с Лукашенко, тем больше он сможет повлиять на то, что нужно делать с Украиной: как она должна выглядеть, когда все закончится", - сказал экс-разведчик США.