Снег и гололедицу прогнозируют в Беларуси 29 декабря

ГАИ Беларуси призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.

Синоптики прогнозируют на 29 декабря сложные дорожные условия в Беларуси: снег, мокрый снег, гололедицу. По западу страны и в Минске сохранится сильный ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 3.

Вечером 28 декабря в условиях непогоды на 42-м км автомагистрали М-4 Минск - Могилев в направлении столицы произошла серия дорожно-транспортных происшествий. В инциденте пострадали 9 транспортных средств, одно из которых - грузовое. Одна из участниц ДПТ доставлена в больницу для обследования, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Общество

прогноз погодыгололедснегпогодапогода в Беларуси