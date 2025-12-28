Снег и гололедицу прогнозируют в Беларуси 29 декабря

ГАИ Беларуси призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.

Синоптики прогнозируют на 29 декабря сложные дорожные условия в Беларуси: снег, мокрый снег, гололедицу. По западу страны и в Минске сохранится сильный ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 3.