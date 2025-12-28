3.71 BYN
Снег и гололедицу прогнозируют в Беларуси 29 декабря
Автор:Редакция news.by
ГАИ Беларуси призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.
Синоптики прогнозируют на 29 декабря сложные дорожные условия в Беларуси: снег, мокрый снег, гололедицу. По западу страны и в Минске сохранится сильный ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 3.
Вечером 28 декабря в условиях непогоды на 42-м км автомагистрали М-4 Минск - Могилев в направлении столицы произошла серия дорожно-транспортных происшествий. В инциденте пострадали 9 транспортных средств, одно из которых - грузовое. Одна из участниц ДПТ доставлена в больницу для обследования, сообщили в УВД Миноблисполкома.