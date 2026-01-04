Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Снег, ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 4 января

Беларусь во власти циклона. 4 января будет идти снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Порывы ветра местами будут достигать 14 метров в секунду.

На дорогах работает техника. ГАИ призывает автомобилистов не мешать ей и не оставлять машины припаркованными у дорог. В ЖКХ напоминают, что обязанность автовладельцев убирать снег вокруг своего автомобиля на расстоянии не менее метра.

Накануне в Минской области около 200 единиц техники и более 600 работников расчистили дополнительно 3 600 км дорог, 419 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек.

