Снег, ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 4 января

Беларусь во власти циклона. 4 января будет идти снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Порывы ветра местами будут достигать 14 метров в секунду.

На дорогах работает техника. ГАИ призывает автомобилистов не мешать ей и не оставлять машины припаркованными у дорог. В ЖКХ напоминают, что обязанность автовладельцев убирать снег вокруг своего автомобиля на расстоянии не менее метра.