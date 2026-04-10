Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков представил коллективу Министерства культуры нового руководителя Марата Маркова. Он уже имеет министерский опыт. В должность входит с поста министра информации.

Первый вице-премьер отметил, что культура может стать мощным драйвером экономического роста нашей страны. На это будет сделан упор в ближайшее время.