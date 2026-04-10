Снопков представил коллективу Министерства культуры нового руководителя
Автор:Редакция news.by
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков представил коллективу Министерства культуры нового руководителя Марата Маркова. Он уже имеет министерский опыт. В должность входит с поста министра информации.
Первый вице-премьер отметил, что культура может стать мощным драйвером экономического роста нашей страны. На это будет сделан упор в ближайшее время.
Сегодня в странах ближнего и дальнего зарубежья развивают креативную экономику или экономику "следующего поколения", где главный капитал - это идеи и знания. Поэтому одна из актуальных задач нового министра культуры - создать условия для реализации творческих людей, которые потом повлияют на сферу в целом.