Снопков представил коллективу Министерства культуры нового руководителя

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков представил коллективу Министерства культуры нового руководителя Марата Маркова. Он уже имеет министерский опыт. В должность входит с поста министра информации.

Первый вице-премьер отметил, что культура может стать мощным драйвером экономического роста нашей страны. На это будет сделан упор в ближайшее время.

Сегодня в странах ближнего и дальнего зарубежья развивают креативную экономику или экономику "следующего поколения", где главный капитал - это идеи и знания. Поэтому одна из актуальных задач нового министра культуры - создать условия для реализации творческих людей, которые потом повлияют на сферу в целом.

